Как Almaty SuperSki может изменить туристическую модель Алматы

Развитие современного горного курорта все меньше зависит от одного туристического сезона, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Для устойчивой отрасли важно, чтобы инфраструктура была востребована в течение всего года, а сама территория предлагала посетителям не отдельный вид отдыха, а комплексный туристический продукт. Именно такой подход лежит в основе развития Алматинского горного кластера и проекта «Almaty SuperSki».

Алматы обладает одним из главных конкурентных преимуществ для развития горного туризма – непосредственной близостью гор к крупнейшему мегаполису страны. Следующая задача заключается в том, чтобы природный потенциал дополнялся современной инфраструктурой, качественным сервисом и разнообразными возможностями для отдыха.

Проект «Almaty SuperSki» становится одним из ключевых элементов этой работы. На территории нового курорта планируется создать около 60 километров горнолыжных трасс с пропускной способностью свыше 10 тысяч лыжников в день.

При этом около 70% трасс будут предназначены для детей и начинающих. Такая структура позволяет ориентировать будущий курорт не только на профессиональных спортсменов и опытных лыжников, но и на значительно более широкую аудиторию – семьи, детей и людей, которые только знакомятся с горными видами спорта.

Однако потенциал Алматинского горного кластера не ограничивается зимним сезоном.

Формирование круглогодичного туристического продукта предполагает иной подход к самой территории. Курорт должен рассматриваться не как набор отдельных трасс и объектов, востребованных несколько месяцев в году, а как единая туристическая среда, способная привлекать посетителей в разные сезоны.

Такой подход имеет значение и для экономики проекта. Чем дольше в течение года используется инфраструктура, тем устойчивее формируется спрос на гостиничное размещение, общественное питание, транспорт, сервис и другие сопутствующие услуги.

В результате развитие горного кластера может поддерживать туристическую активность не только в период пикового зимнего спроса. Для бизнеса это означает возможность более равномерной загрузки, для туристов – расширение вариантов отдыха, а для города – формирование дополнительной точки притяжения.

Тем самым меняется сама модель горного курорта. Он становится пространством, где туристическая, спортивная и рекреационная функции объединяются в одной территории.

Для формирования круглогодичного продукта это принципиально важно. Современный турист выбирает направление не только по наличию отдельной достопримечательности или трассы. Значение имеет весь комплекс условий, среди которых транспортная доступность, инфраструктура, сервис, разнообразие возможностей для отдыха и возможность проводить время всей семьей.

Развитие Алматинского горного кластера ориентировано именно на комплексный подход. В перспективе это позволит использовать природный потенциал гор более эффективно и формировать туристический поток на протяжении всего года.