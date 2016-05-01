Как Астана отмечает День единства народа Казахстана

Фото пресс-службы акимата Астаны
Основные мероприятия по празднованию в столице РК Дня единства народа Казахстана проходят на городской площади перед акиматом, около монументов "Байтерек" и "Қазақ Елі", в парке "Студенческий", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.
Там проводятся спортивные соревнования, в которых принимают участие как взрослые, так и дети.
У "Байтерека" собравшиеся одновременно запустили в небо белые шары в знак единства всего народа Казахстана. Угощения развернулись на всех вышеперечисленных основных площадках города.
Возле монумента "Қазақ Елі" состоялось выступление около 500 артистов.
Этнокультурные объединения представили блюда национальной кухни, а также выставку прикладного искусства.
Праздничные мероприятия продлятся до 23:00.