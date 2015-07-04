Как Астана отметит свой день рождения

Астана готовится к празднованию своего дня рождения. Гостей и жителей столицы ждут более 70 мероприятий, в том числе и международного уровня, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления культуры Астана.
Празднование Дня столицы официально начнется 4 июля с торжественной церемония поднятия Государственного флага.
Художников, актеров, музыкантов и, конечно, зрителей объединит фестиваль Astana Art fest. Множество гостей соберут музыкальное лазерно-световое пиротехническое шоу "Нұрлы Есіл".
Своим масштабом и яркой палитрой порадуют давно полюбившиеся фестивали: кочевой цивилизации "Тысячелетия вокруг Астаны", тюркской музыки "Астана Арқау", циркового искусства "Эхо Азии", классической музыки "Река звука", иллюзионистов "Magic Astana".
На лучших концертных площадках города с программами различных жанров выступят отечественные и зарубежные артисты. Зрителей ждет фестиваль джазовой музыки "Summer Jazz fest" и концерт классического квартета "Il DIVO" с участием известных джазовых, а также классических исполнителей, коллективов мирового уровня, творческий вечер Нурлана Абдуллина.
Нотку юмора в праздничное настроение добавят вечер сатиры "Көңілді Астана" и Международный фестиваль юмора на "Кубок столицы", где чувством юмора и смекалкой померятся ярчайшие юмористические телевизионные проекты КВН Казахстана, России и Кыргызстана.
Кроме всего прочего, для любителей ходить за покупками во всех торговых центрах столицы пройдет акция "17% скидки".
Не заскучают на День столицы и любители здорового образа жизни и спорта. Для них будут организованы первый международный фестиваль боевых единоборств, марафон настольного тенниса, открытый городской турнир "Асық ату", массовый велозаезд, турнир по боям без правил ММА, республиканский турнир "Қазақстан барысы", турнир по гольфу на Кубок столицы.
В целях охвата всех групп населения главные празднования в этом году развернутся на открытых площадках города – в парках, скверах, на площадях. Здесь пройдут фестивали городских парков "Astana park land", "Мастерство кулинаров – любимому городу", воздушных шаров и змеев "Астана аспаны", духовых оркестров "Астана самалы", уличных танцев "International street dance session in Astana", детского творчества "Шаттык", "Pop up shop Astana – 2015", "Айналайын Астанам, асқақ әнім", "Сәлем, Астана", вечерние концертные программы "Қайырлы кеш, Астана!" и многое другое.
Традиционно торжества по случаю Дня столицы завершатся праздничным фейерверком, который можно будет увидеть сразу из нескольких точек города – набережной реки Есиль, площади у ТРЦ "Хан Шатыр" и сквера на пересечении проспекта Абылай-хана и улицы Пушкина.