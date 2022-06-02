Как беззаботное детство трансформируется в баззащитное

Беззащитное детство

Дети – самые незащищенные на свете, они остро нуждаются в поддержке и внимании, понимании и помощи. К такому выводу приходишь, анализируя череду криминальных событий, одно за другим случившихся в регионе.

…Оксану душат слезы. Она делает паузу, громко выдыхает и продолжает описывать картинки из своего детства. В тот раз отцу, вернувшемуся подшофе с работы, не понравилось, что на столе стоят не вымытая тарелка с ложкой и стакан. Посуда полетела на пол. Срикошетившие осколки стекла больно врезались в голень. Понадобилась медицинская помощь. И мама строго-настрого приказала не рассказывать врачам о случившемся, иначе всем достанется от отца – и ей, и дочери.

Каким был повод для рукоприкладства в следующий раз Оксана толком уже и не припомнит, но точно знает, что отцовский тумак пришелся в плечо. Удар был такой силы, что первоклассница не устояла на ногах, кувырком летела из прихожей в зал...

Она старалась хорошо учиться, чтобы у отца не было лишнего повода для жестокого наказания. Позже стала заниматься спортом, ездить на соревнования и тренировочные сборы, лишь бы как можно реже быть дома, который с детства стал самым опасным и невыносимым местом на земле. От одной только мысли о необходимости возвращаться домой становилось не по себе.

Сейчас Оксане за тридцать. У нее подрастает дочь, которую она воспитывает одна. Жизнь с мужем-наркоманом не сложилась. Роднее и ближе дочери у нее никого нет. Говорит, что безумно любит ее. И… бьет. Молодая женщина пришла к психологу, осознав, что так быть не должно, хотя все это время считала в порядке вещей такое обращение с ребенком.

Помощь психолога требуется и 11-летней Даяне, которую чуть не изнасиловал родной отец. Эта апрельская история шокировала не только Шымкент, но и всю страну. Неладное заподозрила мама девочки и не стала скрывать. Разразился скандал, женщина с детьми ушла жить в кризисный центр. А вскоре вынужденно пошла с мужем на перемирие. Не столько под давлением родственников и страха одной остаться с семью детьми, сколько от мысли, что ни ей, ни девочке в полиции просто не поверят.

Женщина решила записать на видео домогательства. Эти кадры и являются главным доказательством для следст­венных органов.

Оставив дочь одну с насильником, женщина сильно рис­ковала. И чуть было не случилось непоправимое. Застав раздетого мужа с обнаженной дочерью, женщина устроила истерику. Убежавшая на кухню Даяна, пыталась покончить жизнь самоубийством, пока муж пытался доказать, что это совсем не то, что поду­мала жена.

Обвинение отца в педофилии разворачивалось на фоне начавшегося судебного процесса по обвинению отчима, на протяжении нескольких лет насиловавшего падчерицу. Семья жила в одном из районов Туркестанской области, и женщина тоже не стала скрывать наклонности мужа, от которого родила двоих детей...

С каждым годом преступлений против половой неприкосновенности подростков повсеместно становится больше. В прошлом году специализированным межрайонным судом по уголовным делам только в Шымкенте восемь (!) человек приговорены к двадцати годам лишения свободы каждый. Среди них – мужчина, превративший в наложниц трех своих малолетних дочерей. Именно такой максимальный срок предусмотрен в Уголовном кодексе за изнасилование и насильственные действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним.

В 98% случаях эти преступления совершали отчимы девочек или сожители их матерей. Определить среди мужчин отца-насильника сложно. Они маскируются зачастую под добропорядочного семьянина. На самом же деле запугивают ребенка, манипулируют им, убеждая никому ничего не рассказывать, иначе всем будет только хуже. Так что статистика тут явно не отражает реальную картину.

Психологи считают, что чаще всего у таких мужчин в детстве были какие-то проб­лемы в процессе полового созревания и воспитания. Детям, подвергшимся насилию, тоже не избежать последствий. Они могут быть самые разные: от нарушения сексуальной ориентации до психосоматических заболеваний, не говоря о раздражительности и больших трудностях в общении со сверстниками. К тому же психология изобилует примерами, подтверждающими, что люди, столкнувшиеся с насилием, сами могут встать на этот путь.

...Как же случилось, что для многих детей беззаботное детство как-то незаметно трансформируется в беззащитное детство?! Детей надо защищать. И как бы это ни парадоксально звучало – защищать от взрослых, нередко – от родителей и самых близких родственников.