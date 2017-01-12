Как будет осуществляться проверка временной регистрации в Казахстане

О том, как будет осуществляться проверка временной регистрации и имеет ли право гражданин РК не впускать участкового в квартиру, рассказали сотрудники миграционной полиции в ходе пресс-конференции в Астане, передает Kazpravda.kz.
"Гражданин не обязать доказывать свою невиновность. Это работа участкового инспектора. Просто так прийти к вам домой он тоже не может. Как будут проверять? Есть документированная база, к которой имеют доступ все госорганы", – пояснила начальник Управления миграционной полиции ДВД Астаны Гульвира Доненбаева.
При этом она подчеркнула, что цели сразу применять карательные меры к гражданам, нарушившим миграционное законодательство, нет. А проверка может производиться как в рамках оперативных мероприятий, так и по обращению соседей или КСК.
"Что касается сотрудников миграционного офиса, сотрудников органов внутренних дел, наша задача не стоит в том, чтобы сразу идти и карать кого-то. В карательных методах вообще вопрос не стоит. Стоит вопрос в том, что мы можем осуществлять проверку во время оперативной проверки профилактических мероприятий, мы можем осуществлять проверку в связи с тем, что поступил телефонный звонок – есть телефоны доверия органов внутренних дел. В связи с тем, что поступило какое-то обращение от соседа, очень часто бывает, что соседи обращаются письменно. Иногда председатель КСК сам хочет урегулировать какие-то моменты и знать, кто у него живет в доме. Очень много таких моментов", – отметила она.
Заместитель начальника Управления документирования регистрации населения Департамента миграционной полиции МВД РК Жанар Кожахметова, в свою очередь, указала, что в большей степени ответственность по временной регистрации ложится в первую очередь на арендодателей, которые теперь будут заинтересованы в том, чтобы регистрировать своих арендаторов.
"В ходе обсуждения законопроекта изначально норма о регистрации касалась обязанности всех собственников жилья. В ходе обсуждения с депутатами, с общественными организациями эта норма была переработана и категория была сужена – ответственность в настоящее время большей частью направлена именно на арендодателей. В Астане, в Алматы, в крупных городах очень много населения проживает в арендуемом жилье и у них нет возможности зарегистрироваться, потому что их хозяева не регистрировали их по различным причинам, и они волей-неволей нарушали правила регистрации. Сейчас появляется обязанность у собственника, который сдает жилье внаем, зарегистрировать таких граждан", – заявила она.
Миграционная полиция уверена, что это может создать здоровую конкуренцию между арендодателями, а также поможет вывести из тени недобросовестных арендодателей, не уплачивающих налоги.