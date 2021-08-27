Как будет проходить обучение в переполненных школах, объяснили в МОН

Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова в ходе брифинга СЦК сообщила, как будет проходить учебный процесс в переполненных школах, передает корреспондент Kazpravda.kz
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По ее словам, министерством проведен анализ загруженности школ, проектная мощность и количество учащихся 95% школ позволяют начать обучение в полном штатном режиме, соблюдая все санитарные требования.
"В затруднительном положении могут оказаться переполненные более 300 школ или 5% из-за дефицита ученических мест и трехсменного обучения. В таких школах обучается 19% учащихся. Эти школы будут обучаться с принятием дополнительных мер, обучение по гибкому расписанию, с изучением некоторых предметов дистанционно. Будут организованы смены и подсмены. Основные предметы будут изучаться в штатном формате", – сообщила спикер.
Она отметила, что учебный год планируется начать в штатном формате при соблюдении строгих санитарно-эпидемиологических требований, однако школам при необходимости предоставляется возможность проводить часть неосновных предметов в дистанционном формате.