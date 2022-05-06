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Как будет проходить референдум в Казахстане
Диасов Ораз
корреспондент

Агитация начинается после назначения даты референдума и завершается в 00-00 часов 4 июня 2022 года. Агитация запрещается в предшествующий референдуму день и в день проведения референдума. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров, передает корреспондент kazpravda.kz

«Составы территориальных и участковых комиссий референдума, сведения о месте нахождения и времени работы комиссий должны быть опубликованы в средствах массовой информации – не позднее 15 мая 2022 года. Сообщения о границах участков референдума должны быть опубликованы в средствах массовой информации – не позднее 15 мая 2022 года», - сообщил Петров.


По его словам, агитация начинается после назначения референдума и завершается в 00-00 часов 4 июня 2022 года. Агитация запрещается в предшествующий референдуму день и в день проведения референдума. 


«Списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, по каждому участку подписываются акимом, решением которого образован участок, и представляются по акту - не позднее 15 мая 2022 года. О времени и месте голосования участковая комиссия референдума оповещает граждан - не позднее 25 мая 2022 года. Проведение голосования участковыми комиссиями референдума в день голосования с 07:00 до 20:00 часов по местному времени», - заявил спикер.

Итоги голосования, отметил он, подводятся на заседании Центральной комиссии референдума, оформляются протоколом, подписываются Председателем, заместителем Председателя, секретарем и членами Центральной комиссии референдума и утверждаются постановлением. 


Сообщение комиссии об итогах должно быть опубликовано в течение 7 дней после проведения голосования.

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