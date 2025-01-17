Как будет проходит реновация жилищного фонда Кокшетау

Строительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Об этом на совещании акиму Акмолинской области доложил заместитель председателя СПК «KOKSHE» Али Алиев

Фото: акимат Акмолинской области

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов провел совещание в социально-предпринимательской корпорации «KOKSHE», которая реализует ряд ключевых для региона программ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

В частности, это «Кең дала 2» и «Ауыл Аманаты», инвестпроекты по строительству молочно-товарных ферм, пилотный проект «Цифровой тенге», реновация жилищного фонда и другие.

На совещании акиму области, кроме других вопросов, доложили о реновации жилищного фонда в Кокшетау. В квадрате улиц Уалиханова – Гоголя, Саина – Быковского, где снесли шесть ветхих домов, уже залит фундамент для двух многоэтажек, установлены башенные краны.

«По Вашему поручению данную программу мы поделили на два этапа: 2025–2027 годы и 2028–2030 годы. Предлагаем рассмотреть две квартальные зоны, которые подходят под точечную застройку. Речь об аварийном доме по адресу Вернадского 11. Вторая локация: квадрат улиц Абая-Ташенова-Ауезова-Пушкина. Это 66 квартир, сейчас ведется работа с собственниками, они готовы продать квартиры», - отметил заместитель председателя СПК Али Алиев.

Он добавил, что программа реновации получила хорошие отклики не только у жителей, но и привлекла потенциальных инвесторов из числа строительных компаний.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов поручил активно продолжать работу.

#строительство #Кокшетау #реновация #жилищный фонд

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