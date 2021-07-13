Как будет проводиться перепись населения 2021

В Правительстве под председательством первого заместителя Премьер-министра РК Алихана Смаилова прошло заседание Специальной комиссии по решению организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Первый вице-премьер поручил уделить особое внимание вопросам полной комплектации и вакцинации переписного персонала. Соответствующим государственным органам и акиматам поручено усилить работу по привлечению волонтерских организаций, студентов и безработного населения в качестве интервьюеров. Обеспечить на время проведения переписи безопасность персонала, также пресекать мошеннические действия со стороны недобросовестных лиц.
А. Смаилов поручил главам регионов усилить информационно-разъяснительную работу среди населения, используя в качестве инструмента оповещения общедомовые групповые чаты в мессенджерах, где есть возможность дать более подробную информацию о переписи населения. Кроме того, было дано поручение соблюдать мораторий на переименование составных частей населенных пунктов до конца проведения кампании по переписи.
Также речь шла об обеспечении доступа к информационным ресурсам по переписи в рамках ЕТС ГО (единой транспортной среды госорганов) по проделанной работе в рамках интеграции сайта sanaq.gov.kz с веб-порталом egov.kz по обеспечению доступа к качественному интернету в отдаленных районах и аулах.
В завершение А. Смаилов подчеркнул важность сохранения конфиденциальной информации физических лиц и напомнил, что личные данные защищены Законом РК «О государственной статистике».
Напомним, проведение Национальной переписи населения 2021 года планируется с 1 сентября по 15 октября в онлайн-формате на специализированном сайте sanaq.gov.kz. Традиционный сплошной обход будет проведен с 1 октября по 30 октября с соблюдением необходимых санитарных норм среди граждан, не прошедших перепись в онлайн-режиме.
