Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Нур-Султане на праздники, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Нур-Султана, городские и пригородные маршруты будут курсировать в будние, выходные и праздничные дни, за исключением экспресс-маршрутов. Об этом сообщили в CTS. Также сохраняется время движения автобусов – до 23:00.
"Призываем пассажиров соблюдать санитарные нормы. Вход в общественный транспорт без масок запрещен. Посадка в автобус осуществляется через переднюю дверь. Оплата за проезд только безналичным расчетом", – говорится в распространенном сообщении.