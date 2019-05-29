Как будет учитываться стаж при начислении пенсий в странах ЕАЭС, рассказал Путин
Айдана Демесинова
При начислении пенсии гражданам стран-участниц ЕАЭС будет учитываться стаж за весь период трудовой деятельности на территории союза. Об этом на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане сообщил Президент Российской Федерации Владимир Путин, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Сейчас готовится соглашение, которое даст возможность при начислении пенсии гражданам ЕАЭС учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств союза. Думаю, что для конкретного гражданина, человека, который всю жизнь работал, – это имеет очень важное значение. Для нас и для этого человека будешь не важно, где конкретно он работал", – сказал Путин.
По словам Президента РФ, главное, чтобы у человека были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж.
Владимир Путин отметил, что вступление в силу этого документа позволит в более полном объеме обеспечить права и интересы граждан стран ЕАЭС.
Кроме того, глава РФ поблагодарил руководителей стран ЕАЭС, которые поддержали его инициативу о наделении Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева званием почетного председателя Высшего экономического совета ЕАЭС.
"Здесь уже говорилось, мы выступили с инициативой наделения Нурсултана Абишевича Назарбаева званием почетного председателя Высшего экономического совета Евразийского экономического союза. Мне очень приятно, что все наши коллеги поддержали. В этом есть большой смысл, не только потому, что Нурсултан Абишевич является автором этой идеи и внес большой вклад в реализацию этого плана, но и потому, что он действительно увлечен этим планом, работает и сейчас. Он многое еще может сделать для формирования и укрепления нашего союза", – заключил Путин.
Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин предложил присвоить Нурсултану Назарбаеву звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета.
Напомним, в Нур-Султане проходит юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Оно приурочено к двум юбилейным датам – 25-летию идеи Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания договора о Евразийском экономическом союзе.
В мероприятии принимают участие Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президенты: Республики Беларусь – Александр Лукашенко, Кыргызской Республики – Сооронбай Жээнбеков, Российской Федерации – Владимир Путин, Премьер-министр Республики Армения – Никол Пашинян. Президент Молдовы Игорь Додон примет участие в заседании в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев – в качестве почетных гостей.