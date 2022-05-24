Как будут бороться с купленными дипломными работами в Казахстане

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал, как будут повышать академическую честность в процессе написания студентами дипломных работ, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Минобразования инициирует специальные нормы именно для того, чтобы регламентировать и регулировать эти правоотношения. Ни для кого не секрет, что есть проблема, когда у нас каждый год на защиту выносятся одни и те же дипломные работы, есть у нас теневой рынок этих дипломных работ и проектов. И для того, чтобы раз и навсегда закрыть эту тему или, по крайней мере, минимизировать риски, мы инициировали внесение соответствующих изменений в законодательство», - сообщил Асхат Аймагамбетов.

Предлагаемые министерством поправки направлены на повышение академической честности.

«Написание дипломных работ за определенное вознаграждение, и тем более покупка, будут соответствующим образом пресекаться. К нарушителям будут приниматься меры. Поэтому я сейчас еще раз хочу обратить внимание госкомиссии и руководителей вузов на этот вопрос - необходимо обеспечить академическую честность в этом вопросе в том числе», - резюмировал Аймагамбетов.