Как будут голосовать 10 января астанчане, находящиеся на лечении от КВИ в стационарах и дома

Общество
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Екатерина Елисеева
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
В столичном управлении общественного здравоохранения рассказали о том, как будут голосовать 10 января пациенты, находящиеся на лечении в стационарах с КВИ в Нур-Султане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

По информации УОЗ, ответственные лица в палатах на местах будут раздавать бюллетень для голосования и после - собирать их в урну. Все бюллетени будут упаковываться в КБСУ (контейнер для безопасного сбора и утилизации).

Отмечается, что урны останутся в госпиталях и не будут вынесены за их пределы.

"Подсчет голосов будет проводиться внутри стационара; протокол заполняется членами избирательной комиссии также внутри больниц. В период голосования и при подсчете голосов все члены комиссии будут находится в СИЗ", - рассказали в управлении.

Также стало известно, как будут учитываться голоса тех, кто находится на домашнем карантине на амбулаторном лечении.

"При выезде к избирателям, находящимся в режиме самоизоляции, в связи с прохождением лечения на дому или нахождением на карантине по КВИ, голосование организовано исключительно без входа в квартиру (дом). Такое голосование будет проводиться бесконтактным способом, например, на лестничной площадке (придомовой территории) путем передачи участнику голосования бюллетеня для голосования и заявления о голосовании вне помещения, а затем получения от него заявления и опускания бюллетеня в переносную урну", - пояснили в УОЗ.

Члены избирательной комиссии, осуществляющие выезд для организации голосования вне помещения для голосования, также обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (одноразовые халаты, защитные маски, одноразовые перчатки, антисептическое средство для рук).

Избирателям в случае необходимости также предоставляются СИЗ.

Документ, удостоверяющий личность избирателя, предъявляется члену избирательной комиссии для обозрения с расстояния, позволяющего рассмотреть указанные в нем сведения, добавили в пресс-службе.

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