Как будут контролировать доступ к информации в Казахстане, рассказала Балаева

Общество
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Жанат Тукпиев
О том, как будут контролировать доступ к информации в Казахстане, рассказала министр информации и общественного развития РК Аида Балаева ходе онлайн-заседания, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Накануне Мажилис обсуждал поправки в Закон "О доступе к информации". Если эти поправки будут законодательно утверждены, то у нас в лице Министерства информации и общественного развития в этой части появится уполномоченный орган. Здесь работа будет связана с контролем исполнения всех пунктов закона. Мы знаем, что в плане доступа к информации есть четыре конкретных направления. Одни из них являются открытые подзаконные акты, которые сейчас все госорганы размещают. Но здесь очень важна обратная связь с населением. Вчера задавались вопросы – почему не обновляются сайты или почему приходят формальные ответы? Суть работы уполномоченного органа будет заключаться в осуществлении контроля и анализа деятельности всех госорганов по части информации", – сообщила Балаева.

По ее словам, в каждом госоргане должны будут определить уполномоченное лицо или отдел, отвечающий за это направление.

"Очень важно, чтобы все вопросы были регламентированы. Необходимо четко их расписывать. Также по всем онлайн-подключениям к заседаниям акиматов и маслихатов мы постараемся сделать четкие правила, регламентировать вопросы анонсирования дат и так далее. Надо будет всем госорганам быть готовыми к тому, что теперь будут четкий регламент и обязательная трансляция всех заседаний", – резюмировала министр.

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