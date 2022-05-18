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Транспорт , Общество
Как будут курсировать пассажирские поезда в летний сезон в Казахстане

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК опубликовало информацию о курсировании пассажирских поездов в летний сезон 2022, сообщает Kazpravda.kz.

Как отметили в министерстве, для перевозки пассажиров в летний период планируется запустить 158 поездов.

«Подготовка поездов к летним перевозкам завершается. Пассажиров будут возить 107 поездов АО «Пассажирские перевозки» и 30 – от 12 частных перевозчиков», - говорится в сообщении.

Кроме этого, в направлении озера Алаколь предусмотрено курсирование 11 маршрутов:

Из Нур-Султана:

- № 54/53 «Нур-Султан Нурлы Жол - Достык», перевозчик АО «Пассажирские перевозки» (2 раза в неделю);

- № 258/257 «Нур-Султан-1 - Достык», АО «Пассажирские перевозки» (2 раза в неделю);

- беспересадочные вагоны в составах поездов №121/122 «Нур-Султан - Семей» и №6941/6942 «Актогай - Достык», перевозчик ТОО «АрайТрансKZ» (через день).

Из Алматы:

- № 221/222 «Алматы-2 - Достык», перевозчик АО «Пассажирские перевозки» (3 раза в неделю);

- № 137/138 «Алматы-2 - Достык», ТОО «Vagon Service Almaty» (3 раза в неделю);

- беспересадочные вагоны в составах поездов №21/22 Кызылорда - Семей и №6941/6942 «Актогай - Достык», перевозчик АО «Пассажирские перевозки» (через день);

Дополнительно запланирована организация 2-х маршрутов вагонами «Тальго»:

- № 211/212 «Алматы-2 - Достык», периодичностью через день;

- № 453/454 «Алматы-2 - Достык», периодичностью 3 раза в неделю.

Из Восточно-Казахстанской области:

- № 459/460 «Оскемен - Достык» (через день);

- № 6941/6942 «Актогай - Достык» (в ежедневном обращении).

Перевозчик АО «Пассажирские перевозки».

Из Абайской области:

- № 457/458 «Семей - Достык», перевозчик АО «Пассажирские перевозки» (через день).

На летний период также планируется запустить 21 межгосударственный поезд из соседних стран. На сегодня из Казахстана курсируют составы «Атырау - Астрахань», «Алматы - Ташкент» и «Нукус - Бейнеу». С июня назначены поезда в направлении «Караганда - Самара», «Караганда - Омск», «Алматы-2 - Казань».

Напомним, что пассажиры могут оформить проездные документы со скидкой, используя дисконтные карты.

Дисконтная карта «Саяхатшы» - для тех, кто часто ездит на поездах «Тальго». Размер скидки зависит от общей стоимости поездок в пассажирских поездах «Тулпар-Тальго» в течение последних 12-ти месяцев:

от 100 000 до 150 000 тенге, размер скидки – 10%;

от 150 001 до 200 000 тенге, размер скидки –15%;

свыше 200 001 тенге размер скидки – 20%;

Скидка действует только на поездах «Тулпар-Тальго». Карта выдается бесплатно и действительна в течение двух лет.

Дисконтная карта «Алтын» - для пассажиров всех поездов АО «Пассажирские перевозки». Пользоваться картой можно только на территории Казахстана.

Размер скидки – 25%. Скидка не суммируется с другими льготными тарифами. Карту можно оформить для только для граждан Казахстана в возрасте от 15 лет и старше. Приобрести карту можно в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки» за 19 999 тенге. Срок действия – 1 год.

Дисконтная карта «Жастар» - для пассажиров в возрасте от 16 до 25 лет. Позволяет покупать ж/д билеты со скидкой 25% на коммерческие поезда «Тальго». Скидка действует на вагоны категории «Турист» (2Д) и «Сидячие» (2С). Стоимость дисконтной карты — 3 тысячи тенге. Приобрести ее можно в билетных кассах АО «Пассажирские перевозки». Срок действия — 1 год с
момента активации. Карта оформляется только для граждан Казахстана.

Дисконтная карта распространяется на следующие маршруты:

№51/52 Алматы-2 — Уральск

№105/106 Алматы — Петропавловск

№712/711 Нур-Султан — Шымкент

№29/30 Алматы-2 — Атырау

№69/70 Алматы-2 — Оскемен

№111/11 Алматы-2 — Мангистау

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