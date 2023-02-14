Как будут начислять деньги из Нацфонда детям, рассказали в Минфине

Экономика, Общество
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Диасов Ораз
корреспондент

Как отметили в министерстве, при достижении 18 лет средства будут являться собственностью ребенка, который должен самостоятельно решать, использовать их на образование или приобретение жилья.

Фото: Kazpravda.kz

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков рассказал, как предлагается реализовать проект «Нацфонд - детям» в Казахстане, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Видение ведомства по реализации проекта «Нацфонд - детям» Даурен Темирбеков представил в Cенате.

«Согласно разрабатываемому механизму и прогнозируемым расчетам, планируется 50% инвестиционного дохода Национального фонда распределять между детьми до 18 лет. Для нивелирования возможных отрицательных значений инвестиционного дохода в отдельные промежутки времени, ставку инвестиционного дохода планируется определять на основе среднегодового значения за предыдущие периоды. По прогнозным оценкам, такой подход позволит ребенку, участвующему в данной программе с самого рождения, получить 18 ежегодных выплат, в размере по 150-160 долларов. Прогнозируемая сумма накоплений ребенка может составить порядка 3,5 тыс долларов», - сказал спикер.

Оператором проекта планируется определить АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

Но, по словам Темирбекова, есть определенные условия. Главное из них касается гражданства.

«Если ребенок до 18 лет уезжает из страны и меняет гражданство Казахстана, то право требования на выплаты утрачивается. В этом случае накопленные средства перераспределяются между всеми остальными детьми. Но если ребенок до 18 лет покидает страну, не меняя гражданства, то право требования на выплаты за ним сохраняется. При достижении 18 лет средства на счете сохраняются в течение 5-10 лет. При невостребовании средств в течение 5-10 лет предлагается переводить их на пенсионный счет. Предусматривается также возможность передачи фактически накопленных средств по наследству в соответствии с гражданским законодательством. В случае недееспособности ребенка, предоставить право родителям, опекунам на использование средств в порядке, установленном законодательством республики», - пояснил вице-министр финансов.

Он отметил, что при рождении ребенка счета будут открываться автоматически на основании Базы данных физических лиц Министерства юстиции РК. И далее ежегодно 1 января будет производиться условное начисление средств на счета до достижения 18 лет.

«Накопленными на счете средствами можно будет воспользоваться только при достижении 18 лет. Средства счетов предлагается освободить от налогообложения. Выплаты средств со счетов при достижении 18 лет предлагается осуществлять в долларах. При достижении 18 лет средства будут являться собственностью ребенка, который должен самостоятельно решать, использовать их на образование или приобретение жилья. Планируется не ограничивать использование средств на оплату обучения в зарубежном учебном заведении. В свою очередь, использование средств для приобретения жилья будет разрешено только на территории Казахстана. Ограничения по перепродаже жилья, приобретенного на эти средства, не предполагаются», - резюмировал спикер.

 

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