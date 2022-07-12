Как будут называться новые улицы в Нур-Султане – список

На портале Открытые НПА появился проект совместного постановления акимата и маслихата столицы "О присвоении наименований и переименовании некоторых составных частей города Нур-Султана", передает Kazpravda.kz.
Документ будет на публичном обсуждении до 25 июля.
Ряду улиц столицы предлагается присвоить следующие наименования:
по району "Алматы" города Нур-Султана:
улице с проектным наименованием А24 – улица Орал Мұхамеджанов;
улице с проектным наименованием А40 – улица Нұрлан Балғымбаев;
улице с проектным наименованием А62 – улица Сафуан Шаймерденов;
безымянной аллее, расположенной по проспекту Абылай хана, рядом с памятником Дине Нұрпейісовой, – "Қазақ елінің күйшілері мен күйші-композиторларының аллеясы";
по району "Есиль" города Нур-Султана:
улице с проектным наименованием № 202 – улица Нұркен Әбдіров;
улице с проектным наименованием Е103 – улица Олжабай батыр;
улице с проектным наименованием Е111 – улица Шерхан Мұртаза;
улице с проектным наименованием Е324 – улица Дүкенбай Досжан;
улице с проектным наименованием Е325 – улица Еркеғали Рахмадиев;
улице с проектным наименованием Е357 – улица Александр Сызғанов;
улице с проектным наименованием Е486 – улица Еркін Әуелбеков;
улице с проектным наименованием Е576 – улица Қанай би;
улице с проектным наименованием Е577 – улица Хамза Есенжанов;
улице с проектным наименованием Е578 – улица Бопай ханым;
улице с проектным наименованием Е579 – улица Қайреден Қарбаев;
улице с проектным наименованием Е580 – улица Сабыр Ниязбеков;
улице с проектным наименованием Е582 – улица Бертіс би;
улице с проектным наименованием Е607 – улица Құман Тастанбеков;
улице с проектным наименованием Е608 – улица Шолпан Жандарбекова;
улице с проектным наименованием Е757 – улица Ақселеу Сейдімбек;
улице с проектным наименованием Е758 – улица шейх Халифа бен Заид әл-Нахаян;
улице с проектным наименованием Е889 – улица Барлыбек Сырттанұлы;
улице с проектным наименованием Е890 – улица Ермұхан Бекмаханов;
улице с проектным наименованием Е898 – улица Тұрсынбек Кәкішев;
безымянному скверу, расположенному по проспекту Қабанбай батыра, между комплексом "Салтанат Сарайы" и гостиницей "The St. Regis Astana", – сквер имени Королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II;
безымянной аллее, расположенной по улице Дінмұхамед Қонаева, перед зданием Министерства иностранных дел Республики Казахстан, – "Нәзір Төреқұлов атындағы дипломаттар аллеясы";
по району "Сарыарқа" города Нур-Султана:
улице с проектным наименованием № 20-40 – улица Сәбит Мұқанов.
2. Переименовать:
по району "Алматы" города Нур-Султана:
часть улицы Нұрлыжол, начинающуюся от дома № 37 и заканчивающуюся домом № 26, – в улицу Бозоқ;
часть улицы Мұстафа Шоқай, начинающуюся от дома № 2 изаканчивающуюся домом № 10, – в улицу Ботай;
часть улицы Мұстафа Шоқай, начинающуюся от дома № 20А и заканчивающуюся домом № 33/2, – в улицу Түймекент;
часть улицы Бастөбе, начинающуюся от дома № 23 и заканчивающуюся домом № 37, – в улицу Жарқұдық;
часть улицы Георгия Игишева, начинающуюся от дома № 2 изаканчивающуюся домом № 16/3, – в улицу Ақжал;
часть улицы Бірлік, начинающуюся от дома № 2/1 изаканчивающуюся домом № 30/1, – в улицу Алшалы;
часть улицы Иманақ, начинающуюся от дома № 13 изаканчивающуюся домом № 7Б, – в улицу Жалтыр.