Как будут называться новые улицы в Нур-Султане – список

На портале Открытые НПА появился проект совместного постановления акимата и маслихата столицы "О присвоении наименований и переименовании некоторых составных частей города Нур-Султана", передает Kazpravda.kz.

Документ будет на публичном обсуждении до 25 июля.

Ряду улиц столицы предлагается присвоить следующие наименования:

по району "Алматы" города Нур-Султана:

улице с проектным наименованием А24 – улица Орал Мұхамеджанов;

улице с проектным наименованием А40 – улица Нұрлан Балғымбаев;

улице с проектным наименованием А62 – улица Сафуан Шаймерденов;

безымянной аллее, расположенной по проспекту Абылай хана, рядом с памятником Дине Нұрпейісовой, – "Қазақ елінің күйшілері мен күйші-композиторларының аллеясы";

по району "Есиль" города Нур-Султана:

улице с проектным наименованием № 202 – улица Нұркен Әбдіров;

улице с проектным наименованием Е103 – улица Олжабай батыр;

улице с проектным наименованием Е111 – улица Шерхан Мұртаза;

улице с проектным наименованием Е324 – улица Дүкенбай Досжан;

улице с проектным наименованием Е325 – улица Еркеғали Рахмадиев;

улице с проектным наименованием Е357 – улица Александр Сызғанов;

улице с проектным наименованием Е486 – улица Еркін Әуелбеков;

улице с проектным наименованием Е576 – улица Қанай би;

улице с проектным наименованием Е577 – улица Хамза Есенжанов;

улице с проектным наименованием Е578 – улица Бопай ханым;

улице с проектным наименованием Е579 – улица Қайреден Қарбаев;

улице с проектным наименованием Е580 – улица Сабыр Ниязбеков;

улице с проектным наименованием Е582 – улица Бертіс би;

улице с проектным наименованием Е607 – улица Құман Тастанбеков;

улице с проектным наименованием Е608 – улица Шолпан Жандарбекова;

улице с проектным наименованием Е757 – улица Ақселеу Сейдімбек;

улице с проектным наименованием Е758 – улица шейх Халифа бен Заид әл-Нахаян;

улице с проектным наименованием Е889 – улица Барлыбек Сырттанұлы;

улице с проектным наименованием Е890 – улица Ермұхан Бекмаханов;

улице с проектным наименованием Е898 – улица Тұрсынбек Кәкішев;

безымянному скверу, расположенному по проспекту Қабанбай батыра, между комплексом "Салтанат Сарайы" и гостиницей "The St. Regis Astana", – сквер имени Королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II;

безымянной аллее, расположенной по улице Дінмұхамед Қонаева, перед зданием Министерства иностранных дел Республики Казахстан, – "Нәзір Төреқұлов атындағы дипломаттар аллеясы";

по району "Сарыарқа" города Нур-Султана:

улице с проектным наименованием № 20-40 – улица Сәбит Мұқанов.

2. Переименовать:

по району "Алматы" города Нур-Султана:

часть улицы Нұрлыжол, начинающуюся от дома № 37 и заканчивающуюся домом № 26, – в улицу Бозоқ;

часть улицы Мұстафа Шоқай, начинающуюся от дома № 2 изаканчивающуюся домом № 10, – в улицу Ботай;

часть улицы Мұстафа Шоқай, начинающуюся от дома № 20А и заканчивающуюся домом № 33/2, – в улицу Түймекент;

часть улицы Бастөбе, начинающуюся от дома № 23 и заканчивающуюся домом № 37, – в улицу Жарқұдық;

часть улицы Георгия Игишева, начинающуюся от дома № 2 изаканчивающуюся домом № 16/3, – в улицу Ақжал;

часть улицы Бірлік, начинающуюся от дома № 2/1 изаканчивающуюся домом № 30/1, – в улицу Алшалы;

часть улицы Иманақ, начинающуюся от дома № 13 изаканчивающуюся домом № 7Б, – в улицу Жалтыр.