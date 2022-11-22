Как будут обеспечивать поливной водой аграриев, рассказали в Правительстве

Задачи по использованию водных ресурсов в агропромышленном комплексе рассмотрены на заседании Правительства под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Как доложил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, в этом году из всего водозабора на регулярное орошение было направлено порядка 11,6 км3 воды, 97% которой пришлось на 5 южных областей – Алматинскую, Жамбылскую, Туркестанскую, Кызылординскую и Жетысускую – с общей площадью орошения 1,61 млн га (73% по стране).

За отчетный период проведен ремонт 5 322 водовыпускных сооружений в бассейнах трансграничных рек, осуществлена реконструкция и механическая очистка 1 512 км магистральных и межхозяйственных каналов, для повторного использования коллекторно-дренажных вод для полива закуплено 67 насосных установок, на площади 107 тысяч га применены водосберегающие технологии.

На сегодня для подготовки к вегетационному периоду 2023 года утвержден специальный план, в рамках которого уже начаты предварительные работы.

С докладами по теме также выступили министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, акимы Кызылординской области Нурлыбек Налибаев, Жамбылской области Нуржан Нуржигитов и Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

Премьер-министр подчеркнул, что обеспечение сельского хозяйства необходимым объемом воды напрямую влияет на продовольственную безопасность страны, так как более половины водопотребления приходится именно на аграрный сектор.

Вместе с тем удовлетворение нужд АПК с каждым годом становится все более сложной задачей из-за нарастающей нехватки воды. По словам Алихана Смаилова, на это влияет ряд факторов: зависимость от поступающих вод с территории соседних стран, продолжающийся цикл маловодия в регионе, высокий уровень потерь воды на оросительных каналах, а также недостаточное применение водосберегающих технологий.

«Несмотря на это, в результате принятых мер в текущем году вегетационный период прошел стабильно. Были обеспечены дополнительные сбросы воды из водохранилищ соседних государств. Проводились необходимые технические работы на объектах водообеспечения. Важно продолжить соответствующую работу и утвердить планы на следующий вегетационный период», – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр отметил, что нужно на постоянной основе совершенствовать межправительственные соглашения по трансграничным водам, активизировать ремонт и восстановление каналов и водохранилищ, стимулировать внедрение водосберегающих технологий на орошаемых землях и цифрового учета воды в целом.

«В частности, для выращивания влагоемких культур необходимо расширить применение оборудования дождевального и капельного орошения. Также следует активно применять технологии повторного использования воды через коллекторно-дренажные системы», – подчеркнул Алихан Смаилов.

В заключение он также добавил, что для более эффективного водообеспечения регионов требуется обеспечить координацию действий водоснабжающих организаций.