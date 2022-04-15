Фото: Kazpravda.kz
Общество
Как будут отменять коммунальное "рабство" для потребителей в Казахстане

Пилотный проект по онлайн-смене поставщиков услуг в сфере ЖКХ инициирует в городе Нур-Султане Агентство по защите и развитию конкуренции совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

Коммунальное «рабство» или несменяемость поставщиков услуг в сфере ЖКХ – главный фактор, искажающий конкуренцию на этом рынке. У потребителей, то есть собственников жилья, зачастую нет возможности выбора других поставщиков, навязывание услуг нередко происходит на стадии строительства дома застройщиком.

Жилец приобретает квартиру с уже выбранными для него поставщиками домофонов, лифтов, вывоза ТБО, управляющей компанией. Чтобы их сменить, сталкивается с таким множеством проблем, что поневоле соглашается на все условия и тарифы, аргументировали в агентстве.

В настоящее время АЗРК совместно с уполномоченными госорганами – министерствами цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, юстиции, индустрии и инфраструктурного развития, АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» и участниками рынка – ведет подготовку к запуску пилотного проекта по онлайн-смене поставщиков услуг в сфере ЖКХ.

В проекте могут принять участие все желающие обладатели соответствующих цифровых платформ. На сегодня свое участие подтвердили «Pater Services», «Е-KNOT», «Е-КСК», «IQamal», «Osi.kz». 

Для обеспечения легитимности проведения голосования МЦРИАП решен вопрос об упрощенном сервисе (возможности голосования способом «да/нет») для подтверждения полномочий собственника жилья.

Наряду с этим предлагаются поправки в правовые акты, необходимые для обеспечения возможности выбора поставщика. В частности, в проект закона о внесении изменений по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства в части:

- проведения электронного голосования жильцов по смене поставщика, предоставляющего услуги в одном подъезде;

- отнесения к общему имуществу кондоминимума домофонного оборудования для исключения практики навязывания услуг по обслуживанию домофонов.

Также поправки предлагаются в строительные нормы и правила (СНИП) в части:

- обеспечения доступа нескольким операторам связи на этапе строительства многоквартирного жилого дома для возможности выбора жильцами провайдеров (интернет-услуги, кабельного телевидения).

Старт запуска пилотного проекта ожидается во втором квартале 2022 года.

 

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