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Общество
Как будут повышать пенсии в Казахстане, рассказали в Минтруда

Пенсионные выплаты будут повышены в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2022 года представлен новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы.

Для их реализации в рамках проекта Социального кодекса РК будет предусмотрено повышение размеров базовой пенсии и увеличение максимального дохода для исчисления солидарных пенсий. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%.

На сегодняшний день в результате проведенных преобразований в Казахстане сформирована многоуровневая пенсионная система, включающая в себя базовую и солидарную пенсии, а также пенсионную выплату из ЕНПФ (формируется за счет пенсионных накоплений работника).

Как известно, система солидарных пенсий постепенно сворачивается, так как при их назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы.

Для повышения эффективности пенсионной системы и обеспечения граждан адекватными размерами пенсий в рамках проекта Социального кодекса планируется провести следующие преобразования:

Первое. С 2023 по 2027 годы предусматривается поэтапное доведение размеров минимальной базовой пенсии с 54 до 70%, максимальной – со 100 до 120% от величины прожиточного минимума.

За этот период размер базовой пенсии будет повышен в среднем до 51%. При этом ежегодный рост среднего размера базовой пенсии будет составлять порядка 13% и коснется всех 2 млн пенсионеров.

Второе. С 1 января 2023 года для граждан, выходящих на пенсию, предусматривается повышение величины максимального дохода, используемого для исчисления солидарных пенсий, с 46 до 55 месячных расчетных показателей.

Предлагаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27% (в течение 3 лет – со 109 до 138 тысяч тенге) и увеличить удельный вес государственных выплат в совокупной пенсии.

Таким образом, государство принимает на себя обязательства по недопущению роста бедности среди пожилого населения.

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