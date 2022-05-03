Как будут повышать зарплаты работникам компаний фонда "Самрук-Казына"

Сегодня в АО «ФНБ «Самрук-Казына» под председательством заместителя Премьер-министра РК Ералы Тугжанова состоялось совещание по реализации Комплексного плана Программы повышения доходов населения до 2025 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В совещании приняли участие руководители центральных и местных государственных органов, представители Фонда национального благосостояния и его портфельных компаний, эксперты и общественные деятели.

Ералы Тугжанов отметил, что фонд «Самрук-Казына», являясь системообразующей структурой национальной экономики, принимал непосредственное участие в разработке программы повышения доходов населения.

В ней предусмотрены меры, влияющие на доходы казахстанцев от трудовой деятельности. В первую очередь была подчеркнута важность создания новых рабочих мест и повышения заработной платы более 1 млн работников бюджетной сферы, квазигосударственного сектора, производственного персонала предприятий.

Председатель правления фонда Алмасадам Саткалиев отметил, что «Самрук-Казына» — это крупнейший работодатель в Казахстане. В рамках программы предусмотрено повышение заработной платы 2,8 млн работников за счет установления обязательств предприятиям, получающим поддержку от государства.

Программа, прежде всего, нацелена на повышение доходов населения и обеспечение продуктивной занятости, диверсификацию экономики, поддержку малого и среднего бизнеса за счет заключения с ФНБ оффтейк-контрактов на производство товаров и услуг.

За счет создания новых промышленных производств это даст возможность обеспечить работой сферу МСБ вокруг крупных предприятий.

Для оказания существенного эффекта на повышение доходов населения необходима реализация следующих системных мер:

- локализация новых производств по 19 видам востребованных товаров;

- запуск 4 заводов нефтегазовой отрасли по созданию смежных производств 37 отечественных товаропроизводителей (трубы, насосы, тары, бутылочная продукция, геотекстиль, холодильники и кондиционеры);

- вокруг 50 крупных предприятий-недропользователей организовать пояса малого и среднего бизнеса, что позволит увеличить доходы от предпринимательства и получить гарантированный рынок сбыта товара, а также повысить производительность.

Еще один важный момент, на котором остановил свое внимание Е. Тугжанов, это модернизация обрабатывающей промышленности путем создания новых индустрий в 4-х отраслях – фармацевтике, биотехнологиях, IT-технологиях и нефтехимической отрасли.

Эта работа позволит преодолеть зависимость от импорта за счет производства отечественных товаров и последующего выхода на экспорт. В результате в обрабатывающей промышленности будет реализовано 713 проектов с созданием более 125 тыс. рабочих мест.

В завершение совещания Ералы Тугжанов поставил перед руководством Фонда «Самрук-Казына» и государственными органами ряд конкретных задач для успешной реализации данной программы.