Опубликован график работы ЦОНов в праздничные дни

Будут ли работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни в марте, рассказали в Государственной корпорации "Правительство для граждан", сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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"В связи с празднованием Международного женского дня и Наурыза ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 8, 21, 22 и 23 марта. Отметим, что на этой неделе, 6, 7, 9 и 10 марта ЦОНы и спецЦОНы работают в штатном режиме. А в субботу, 11 марта, дежурные центры обслуживания населения будут принимать до 13:00", – говорится в сообщении госкорпорации.

Напомним, что обычные центры обслуживания населения работают в будние дни с 9:00 до 18:00, дежурные – в будни с 9:00 до 20:00, в субботу – с 9:00 до 13:00.

Также отметим, что в Астане, Шымкенте и Кызылорде изменились адреса дежурных ЦОНов.

Актуальный список адресов дежурных центров можно посмотреть на официальной странице госкорпорации в Instagram.