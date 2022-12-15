Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в предстоящие праздничные дни

Дежурные ЦОНы и спецЦОНы будут работать 17 декабря с 9:00 до 13:00.

Фото: Kazpravda.kz

Государственная корпорация «Правительство для граждан» сообщила, что в связи с празднованием Дня Независимости ЦОНы и

спецЦОНы Казахстана не будут работать 16 декабря, передает Kazpravda.kz.

В связи с тем, что 17 и 18 декабря выпадают на выходные дни, они также не будут работать.

При этом отмечается, что дежурные ЦОНы и спецЦОНы будут работать в субботу 17 декабря с 9:00 до 13:00.

С понедельника 19 декабря Госкорпорация будет работать по обычному графику.

В пресс-службе напомнили, что в будние дни ЦОНы и спецЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Дежурные ЦОНы и спецЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00.

