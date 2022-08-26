Как будут работать ЦОНы в праздничные дни

В связи с празднованием Дня Конституции ЦОНы и спецЦОНы Казахстана не будут работать 28, 29 и 30 августа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Государственной корпорации «Правительство для граждан».

Дежурные ЦОНы в областных центрах и городах республиканского значения будут работать 29 августа с 9:00 до 13:00 часов.

«Отметим, что в связи с плановыми техническими работами со стороны АО «Казпочта» в дежурных ЦОНах 29 августа будет недоступна оплата госпошлин через кассы. Услугополучатели могут оплачивать госуслуги с помощью банковских приложений и QR-кода», – пояснили в госкорпорации.

При этом суббота, 27 августа, является рабочим днем, ЦОНы и спецЦОНы будут принимать клиентов по обычному графику.

Возобновят работу ЦОНы и спецЦОНы 31 августа. Напомним, что в обычном режиме ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы – с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу – с 9:00 до 13:00.