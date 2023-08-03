Как будут списывать оформленные мошенническим способом кредиты

Проект изменений в правила предоставления микрокредитов электронным способом размещен для обсуждения на портале «Открытые НПА» до 8 августа.

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При каких условиях списание оформленных мошенническим способом кредитов станет возможным, пояснили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, передает корреспондент Kazpravda.kz.

С момента принятия проекта, будет введена норма, регулирующая списание мошеннических кредитов.

«При наличии постановления суда, в котором сказано, что потребитель сам способствовал мошенничеству, то есть выдал личные данные, доступ к устройству, смс-код, пароли и.т.д, финансовая организация вправе взыскать с него сумму займа. Но без процентов, пеней, просрочек», – пояснили в пресс-службе агентства.

Там же добавили, что доказательства участия потребителя является прерогативой правоохранительных органов.