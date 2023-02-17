Как будут усиливать ответственность монополистов в Казахстане

Правительство, Энергетика
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Диасов Ораз
корреспондент

В Минэнерго планируют вернуть функции фактического контроля и увеличить число специалистов.

Фото: Kazpravda.kz

Министр энергетики Болат Акчулаков рассказал, как будут усиливать ответственность монополистов в Казахстане, сообщает корреспондент Каzpravda.kz.

«Мы сейчас ведем работу по усилению функций Комитета по энергетическому и атомному надзору. В свое время в рамках послаблений по программе Doing Business убрали часть надзорных и контрольных функций, перевели всё в формат доверия, скажем так. Сейчас всё происходит на бумагах и по документам. Мы хотим обратно вернуть функции, чтобы наши специалисты, инженеры имели возможность заходить на станцию и проверять физическое выполнение работ, не на бумаге, не в отчетах, а фактически», - сказал в кулуарах после заседания Сената Болат Акчулаков.

Он добавил, что в случае выявления нарушений, будут выдаваться обязательные к исполнению предписания. Их нарушение будет оцениваться как адмнарушение, и повлечет соответствующий штраф.

«Возможно, нужно будет ужесточить и штрафы тоже. Плюс нам надо усилиться не только функциями, но и людьми. У нас в некоторых областях по 2, в лучшем случае, по 3 специалиста на всю область. Вы же понимаете, что физически очень сложно осуществлять контроль всей области двумя-тремя специалистами, чтобы они реагировали и выезжали, там расстояния большие. Думаю, увеличим их количество в 2 раза, чтобы было не по 2-3, а по 5-6 человек. В целом человек 70-80 по Казахстану добавится», - резюмировал глава Минэнерго.
 

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