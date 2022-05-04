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Правительство
Как будут заинтересовывать инвесторов недрами Казахстана, рассказал министр экологии
Диасов Ораз
корреспондент

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на заседании правительства рассказал, как будут в стране улучшать инвестиционную привлекательность геологоразведки, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Сериккали Брекешев сообщил, что министерство прорабатывает соответствующие предложения по внесению изменений в действующее законодательство. В первую очередь речь идет об утверждении соглашения на геологическое изучение недр на малоизученных осадочных бассейнах.

«В случае обнаружения перспективных ресурсов углеводородного сырья будет предоставляться возможность гарантированного перехода с этапа геологического изучения недр на этап разведки и добычи в рамках Улучшенного модельного контракта. Подход будет обеспечиваться путем внедрения лицензии на геологическое изучение перспектив нефтегазоносности недр на малоизученных территориях, являющихся новым инструментом. Это обеспечит более высокую юридическую защиту и стабильность инвестиций и позволит инвесторам получать определенные налоговые и другие преференции, которые будут отражаться в Улучшенном модельном контракте», - пояснил министр.

По его словам, соответствующие поправки разработаны и направлены в Минэнерго в рамках законопроекта по внесению изменений в Кодекс о недрах.

Профильное министерство также предлагает усовершенствовать законодательство в сфере геологии для повышения инвестиционной привлекательности геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы.

«В настоящее время с государственными органами прорабатываются законодательные поправки, которые сократят административные процедуры и улучшат инвестиционный климат для привлечения финансовых средств в геологоразведочные работы», - резюмировал Брекешев.

В справочной информации указано, что по предложению Сената Парламента, совместно с Министерством энергетики прорабатываются законодательные поправки по упрощению продления срока действия контрактов в нефтегазовой отрасли и отнесению сланцевой нефти к нетрадиционным коллекторам.

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