Как часто придется проходить ПЦР-тестирование работникам сферы услуг в РК

Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
В Казахстане работникам сферы услуг, отказавшимся от вакцинации, придется проходить ПЦР-тестирование еженедельно. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
Министр отметил, что ПЦР-тест сотрудники будут сдавать в неделю один раз - либо за счет работодателя, либо за личные средства.
"Здесь нужно понимать и видеть разницу, что возможность получить вакцину предоставляется бесплатно. То есть, мы говорим, пожалуйста, вакцинируйтесь. Государство оплачивает за каждого гражданина вакцину. У всех есть возможность бесплатно получить вакцину и быть защищенным, либо платить каждую неделю за ПЦР-исследования и оставаться в риске заражения", – сказал Цой.
Ранее, председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова сообщила, что в Казахстане все трудовые коллективы, где больше 20 человек, обяжут
вакцинироваться.
Она отметила, что это требование вступит в силу, как только будет опубликовано постановление главного санитарного врача республики.
Напомним, в Казахстане для отказывающихся от вакцинации работников ввели обязательное
ПЦР-тестирование.