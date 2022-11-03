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Происшествия , Чрезвычайные ситуации

Как часто проверяются шахты в Казахстане

В Казахстане значительно сократился инспекторский состав, проводящий проверки в области промышленной безопасности. Об этом, комментируя смертельную аварию на шахте АО «АрселорМиттал Темиртау» в городе Шахтинске, заявили в Комитете промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает Kazpravda.kz.

Говоря о государственном контроле и надзоре в области промышленной безопасности, в ведомстве отметили, что в рамках действующего законодательства проверки на опасных производственных объектах, в том числе шахт, проводятся 1 раз в год с предварительным уведомлением проверяемого субъекта за 30 календарных дней.

Более того, говорят в комитете, сократились сроки проведения ежегодных плановых проверок с 30 календарных дней (с возможностью продления еще на 30 дней) до 15 рабочих дней.

«Вместе с тем с каждым годом растет количество вновь вводимых предприятий, однако при сокращении численности государственных служащих сократился и инспекторский состав, осуществляющий проверки в области промышленной безопасности с 1 640 человек до 381.

Также стоит отметить, что низкая заработная плата инспекторского состава по сравнению с бизнесом сказывается на их квалификации», – обозначили проблему в Комитете промышленной безопасности.

Комитет промышленной безопасности вынес ряд рекомендаций АМТ для снижения аварийности и производственного травматизма:

- укомплектовать штат рабочих и инженерно-технических работников;

- своевременно производить замену оборудования, отработавшего нормативный срок (в плачевном состоянии находится большинство вентиляторов главного проветривания, которые отработали уже 3 срока эксплуатации (1970-1980-х годов выпуска при нормативе 14 лет);

- повысить эффективность научно-исследовательских работ по предотвращению газодинамических явлений;

- проводить заблаговременную дегазацию угольных пластов на основе активного воздействия на пласты угля через скважины, пробуренные с поверхности, до начала ведения горных работ – на основе передовых достижений на угольных шахтах ближнего и дальнего зарубежья (за 25 лет контракта на недропользование на шахтах угольного департамента АО «АМТ» данная работа не проводилась и не проводится);

- производить разведку угольных шахтных полей с поверхности на предмет доразведки геологических нарушений для недопущения газодинамических явлений (за период действия контракта на недропользование данная работа не производилась);

- выполнение проектных решений по разработке маломощных пластов и вскрытию новых горизонтов, во избежание снижения объемов по добыче угля, и остановке шахт).

«Полагаем, что выполнение «АрселорМиттал Темиртау» всех перечисленных мероприятий по промышленной безопасности, рекомендаций независимых экспертных организаций позволит снизить аварийность и производственный травматизм на опасных производственных объектах республики», – подчеркнули в комитете.

Напомним, 3 ноября в 03:03 часов в городе Шахтинске на шахте имени Ленина угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа.

В шахте находились 106 работников. Пять человек, находившихся на аварийном участке, погибли. Четыре работника госпитализированы с различными травмами.

По распоряжению премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова министр по ЧС Юрий Ильин возглавил правительственную комиссию по расследованию причин аварий на шахте.

Департамент полиции области по факту гибели людей начал досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

 

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