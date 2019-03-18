Как десантники Алматы отметили Наурыз

Военнослужащие Десантно-штурмовых войск широко отметили день весеннего равноденствия Наурыз, сообщает пресс-служба ДШВ.

Праздничное мероприятие, собравшее под своим шаныраком четыре воинские части и управление Командующего войсками, было проведено в виде конкурса между командами. Десантники в национальной одежде продемонстрировали богатство традиций и казахской кухни, а также организовали различные национальные игры.

Каждая из команд представила театрализованное представление по казахским обычаям и обрядам.

Командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Кайдар Каракулов поздравил военнослужащих Алматинского гарнизона с национальным праздником Наурыз, а также принял участие в обряде «Тусау кесу», открыв дорогу в жизнь маленькому Алихану - сыну старшего лейтенанта Алибека Байбурина, передав, по поверью, свои самые лучшие качества.

Со сцены звучали народные песни и кюи, подготовленные коллективами художественной самодеятельности воинских частей.

Участники накрыли щедрый дастархан, где все желающие отведали традиционные угощения, а самое главное, праздничное блюдо – Наурыз коже.

Члены жюри оценивали каждую команду по достоинству. Каждая команда тщательно готовилась к празднику, стараясь продемонстрировать не только присущее казахстанцам гостеприимство, но и творческие таланты.

Дети и взрослые приняли активное участие в спортивных соревнованиях по казакша курес, армрестлингу, подниманию гири, волейболу, приседанию с тяжестями и семейной эстафете.