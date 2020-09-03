Коронавирус
Как долго коронавирус остается в почве на кладбищах
Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, как долго коронавирус может сохраняться в местах погребения умерших, передает Inform.kz.

"Кладбище Караой находится в 50 километрах от города Алматы. И в марте было принято решение использовать именно это место для захоронения при массовых заболеваниях. Но в связи с тем, что мы не видели большой массовости, в начале июля было принято решение прекратить захоронение на этом специальном кладбище. И 19 июля все захоронения были переданы по востребованию самих родственников", - сказал Бекшин.

Кроме того, главный санврач рассказал о санитарных мерах при захоронении тел.

"Возбудитель коронавирусной инфекции в почве может сохраняться максимум девять суток. Тем более принимаются все меры, для того чтобы из тела не было выброса инфекции. То есть тело обертывается хлопчатобумажной тканью, пропитанной дезинфицирующим раствором. Все меры дезинфекции применяются как при обработке самой могилы, так и инструментов. Люди, которые опускают тело, надевают специальную одежду. При этом присутствуют сотрудники дезинфекционной станции. Они обрабатывают и потом сжигают использованные средства индивидуальной защиты. Специнструмент, который использовался, обрабатывается. Эти меры достаточны для того, чтобы предотвратить распространение инфекции наружу", - прокомментировал Жандарбек Бекшин.

Напомним, в конце июня министр здравоохранения Алексей Цой сообщил, что теперь захоронение умерших от COVID-19 разрешено на любых кладбищах. Ранее тело умерших от коронавируса хоронили в строго отведенных для этого местах, с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологической безопасности.

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