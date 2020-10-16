Как госаппарат страны перестроил свою работу в период пандемии, рассказала Анар Жаилганова

Председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова приняла участие в международной онлайн-конференции "Цели устойчивого развития в Центральной Азии и вызовы COVID-19", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу АДГС РК.
Председатель Агентства выступила на панельной сессии конференции на тему "Государственное управление и доверие в новой реальности", где рассказала об организованных мероприятиях для эффективной работы государственного аппарата в период пандемии.
"Как отметил Глава государства К. Токаев: "Пандемия стала стресс-тестом для всех государств". Однако мы, как и многие другие страны, смогли мобилизоваться и перестроить свою работу с учетом полученного опыта. Принят ряд мер по обеспечению социально-экономической стабильности и поддержки населения. На эти цели было направлено более 450 млрд тенге. По инициативе Елбасы, Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева единовременной финансовой поддержкой Фонда "Біргеміз" охвачено более 550 тыс. семей", – сказала Анар Жаилганова.
Кроме того, глава АДГС отметила, что в период пандемии в кратчайшие сроки организована работа, направленная на обеспечение бесперебойного функционирования государственного аппарата и сохранение здоровья государственных служащих.
"Принимаются меры по ускоренной цифровизации госаппарата, оптимизации его функций, пересмотру системы госпланирования и нормотворчества и т.д. Вместе с тем нынешний кризис также показал, что эффективное госуправление и коммуникации являются ключевыми элементами успеха антикризисных мер", – добавила Анар Жаилганова.
Данная онлайн-конференция проведена по инициативе Высшей школы государственной политики Назарбаев университета и Астанинского хаба в сфере государственной службы.
Мероприятие было призвано предоставить участникам возможность обсудить проблемы и найти решения, связанные с целями устойчивого развития в Центральной Азии в период после COVID-19, а также создать коммуникативную площадку между учеными и практиками.
В работе этой онлайн-сессии также приняли участие Постоянный представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш, эксперты и ученые из США, Великобритании, Сингапура, Италии, Греции, Литвы и Грузии.