Как готовилось новое Послание Токаева, рассказал Госсекретарь

Политика
Сыздыкова Лилия
корреспондент

Новое Послание Президента знаменует собой начало нового этапа государственного строительства, считает Государственный секретарь РК Ерлан Карин.

Все озвученные в Послании инициативы Главы государства представляют собой выверенную программу реформ, направленных на серьезную транс­формацию системы властных институтов, последовательное повышение гражданского участия и, в конечном счете, формирование в Казахстане новой политической культуры, подчеркнул Ерлан Карин, комментируя выступление Касым-Жомарта Токаева в своем Telegram-канале.

Госсекретарь также рассказал, как готовилось Послание. По его словам, для детального изучения каждой вошедшей в документ инициативы в Администрации Президента была создана рабочая группа. Состоялась серия экспертных опросов и социологических исследований.

На базе Национального совета общественного доверия, Казахстанского института стратегических исследований и других площадок, в том числе в регионах, состоялись обсуждения различных положений Послания. Учтены рекомендации уполномоченных госорганов. Приняты во внимание позиции общественников и независимых экспертов. Одним словом, инициативы были рассмотрены с разных ракурсов и тщательно проработаны.

«В концептуальном плане нынешнее Послание фиксирует ряд фундаментальных сдвигов в развитии страны. Во-первых, оно закрепляет необратимый характер политической модернизации. Во-вторых, обозначает окончательный отход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом. В-третьих, вносит существенные коррективы в балансировку властных институтов с точки зрения ограничения президентских полномочий, переформатирования деятельности обеих палат Парламента, создания Конституционного суда. В-четвертых, принципиально меняет действующую избирательную систему – объявлены переход на смешанную пропорционально-мажоритарную модель и либерализация процесса регистрации партий. В-пятых, кардинально повышает роль маслихатов, их субъектность и самостоятельность», – отмечает Госсекретарь.

По его мнению, реализация реформ окажет позитивное влияние на общественные процессы в стране, повысит устойчивость политической архитектоники, будет способствовать формированию многополюсной партийной системы, стимулирует гражданскую активность в процессе принятия решений как в центре, так и на мес­тах, усилит сферу правозащиты, оптимизирует административно-территориальное устройство.

«В частности, инициатива о запрете для ближайших родственников Президента на занятие должностей политических госслужащих и руководителей в квазигосударственном секторе призвана нивелировать рис­ки семейно-кланового правления и задает новые этические стандарты для будущих лидеров страны. Генеральная линия такова, что начат поэ­тапный процесс деконцентрации полномочий Президента, избавление его от избыточных функций.

Переформатирование парламентской системы призвано усилить роль Мажилиса и в целом влияние законодательной ветви власти. Принципиальное значение здесь имеет изменение порядка формирования Мажилиса и Сената.

С упразднением квоты АНК и внед­ре­нием смешанной избирательной системы Мажилис усиливает свою институциональную легитимность.

В свою очередь, Сенат укрепляет свою роль в качестве органа, который целенаправленно отстаивает интересы регионов, различных слабо представленных социальных и этнических групп», – подчеркивает Ерлан Карин.

Что касается инициативы о внедре­нии смешанной пропорцио­нально-мажоритарной избирательной системы с соотношением 70 на 30 в Мажилисе и 50 на 50 в областных маслихатах, то, как поясняет Ерлан Карин, с одной стороны, она обусловлена необходимостью максимального охвата всего электорального ландшафта страны, учета всего спектра взглядов и убеждений граж­дан. С другой – направлена на гармоничное развитие политического пространства, в котором ключевым институтом выражения интересов избирателей остаются партии.

«В то же время важно, что на локальном уровне, там, где необходимы более тесные контакты депутатов с гражданами, внедряется полностью мажоритарная система. Эта модель наряду с системным усилением маслихатов коренным образом меняет отношения между исполнительными и представительными органами власти в регионах.

В целом эти инициативы окажут комплексное воздействие на формирование новой политической культуры в стране, укрепят доверие между властью и гражданами», – подчеркивает Государственный секретарь.

Популярное

Все
Все о республиканском бюджете
Мостостроителям дан срок до сентября
А у нас во дворе
Военнослужащие осваивают современные профессии
Университеты Евразии становятся точками притяжения
Переход к сервисной модели
Открылся цифровой медпункт
Уровень инфляции снижается
Задача – стать глобальным отраслевым лидером
Начнут выращивать форель и осетра
Развивая культурное сотрудничество
Сохранить не стены, а память
Водопровод для Актумы
Мудрость, обращенная к будущему
Конституционный закон Республики Казахстан
Политическая инженерия
Экологичные скамейки
Конституционный закон Республики Казахстан
Конституционный закон Республики Казахстан
Конституционный закон Республики Казахстан
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Административной юстиции – пять лет
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Педагог с большой буквы
Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Жанатас: большой трансфер инноваций
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента
Мудрый, добрый, человечный...
В Актау откроется консульство РФ
Алимханулы присоединился к сборной Казахстана по боксу
Итоги республиканского форума по реновации и комплексному развитию территорий подвели в Кокшетау
Экзамен на скорость
Для гуманизации уголовного законодательства
О Целях устойчивого развития
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка

Читайте также

«Дипломатия родства» и геополитика транзита. Как союз Казах…
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное…
Tesla Cybertruck будут дежурить на саммите ОТГ в Туркестане
Лидеры стран Персидского залива встретятся в Саудовской Ара…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]