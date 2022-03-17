Как готовилось новое Послание Токаева, рассказал Госсекретарь

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Все о республиканском бюджете
Мостостроителям дан срок до сентября
А у нас во дворе
Военнослужащие осваивают современные профессии
Университеты Евразии становятся точками притяжения
Переход к сервисной модели
Открылся цифровой медпункт
Уровень инфляции снижается
Задача – стать глобальным отраслевым лидером
Начнут выращивать форель и осетра
Развивая культурное сотрудничество
Сохранить не стены, а память
Водопровод для Актумы
Мудрость, обращенная к будущему
Конституционный закон Республики Казахстан
Политическая инженерия
Экологичные скамейки
Конституционный закон Республики Казахстан
Конституционный закон Республики Казахстан
Конституционный закон Республики Казахстан
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Административной юстиции – пять лет
Дорогу на обходе Астаны закроют на ремонт до 15 июня
Педагог с большой буквы
Астанчан приглашают принять участие в юбилейном международном полумарафоне
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
Более 180 новых автомобилей получили подразделения Нацгвардии МВД РК
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Жанатас: большой трансфер инноваций
Сарсенгали Абдыманапову и Ермеку Жангельдину вручили госнаграды от имени Президента
Мудрый, добрый, человечный...
В Актау откроется консульство РФ
Алимханулы присоединился к сборной Казахстана по боксу
Итоги республиканского форума по реновации и комплексному развитию территорий подвели в Кокшетау
Экзамен на скорость
Для гуманизации уголовного законодательства
О Целях устойчивого развития
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
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