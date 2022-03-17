Как готовилось новое Послание Токаева, рассказал Госсекретарь

Новое Послание Президента знаменует собой начало нового этапа государственного строительства, считает Государственный секретарь РК Ерлан Карин.

Все озвученные в Послании инициативы Главы государства представляют собой выверенную программу реформ, направленных на серьезную транс­формацию системы властных институтов, последовательное повышение гражданского участия и, в конечном счете, формирование в Казахстане новой политической культуры, подчеркнул Ерлан Карин, комментируя выступление Касым-Жомарта Токаева в своем Telegram-канале.

Госсекретарь также рассказал, как готовилось Послание. По его словам, для детального изучения каждой вошедшей в документ инициативы в Администрации Президента была создана рабочая группа. Состоялась серия экспертных опросов и социологических исследований.

На базе Национального совета общественного доверия, Казахстанского института стратегических исследований и других площадок, в том числе в регионах, состоялись обсуждения различных положений Послания. Учтены рекомендации уполномоченных госорганов. Приняты во внимание позиции общественников и независимых экспертов. Одним словом, инициативы были рассмотрены с разных ракурсов и тщательно проработаны.

«В концептуальном плане нынешнее Послание фиксирует ряд фундаментальных сдвигов в развитии страны. Во-первых, оно закрепляет необратимый характер политической модернизации. Во-вторых, обозначает окончательный отход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом. В-третьих, вносит существенные коррективы в балансировку властных институтов с точки зрения ограничения президентских полномочий, переформатирования деятельности обеих палат Парламента, создания Конституционного суда. В-четвертых, принципиально меняет действующую избирательную систему – объявлены переход на смешанную пропорционально-мажоритарную модель и либерализация процесса регистрации партий. В-пятых, кардинально повышает роль маслихатов, их субъектность и самостоятельность», – отмечает Госсекретарь.

По его мнению, реализация реформ окажет позитивное влияние на общественные процессы в стране, повысит устойчивость политической архитектоники, будет способствовать формированию многополюсной партийной системы, стимулирует гражданскую активность в процессе принятия решений как в центре, так и на мес­тах, усилит сферу правозащиты, оптимизирует административно-территориальное устройство.

«В частности, инициатива о запрете для ближайших родственников Президента на занятие должностей политических госслужащих и руководителей в квазигосударственном секторе призвана нивелировать рис­ки семейно-кланового правления и задает новые этические стандарты для будущих лидеров страны. Генеральная линия такова, что начат поэ­тапный процесс деконцентрации полномочий Президента, избавление его от избыточных функций.

Переформатирование парламентской системы призвано усилить роль Мажилиса и в целом влияние законодательной ветви власти. Принципиальное значение здесь имеет изменение порядка формирования Мажилиса и Сената.

С упразднением квоты АНК и внед­ре­нием смешанной избирательной системы Мажилис усиливает свою институциональную легитимность.

В свою очередь, Сенат укрепляет свою роль в качестве органа, который целенаправленно отстаивает интересы регионов, различных слабо представленных социальных и этнических групп», – подчеркивает Ерлан Карин.

Что касается инициативы о внедре­нии смешанной пропорцио­нально-мажоритарной избирательной системы с соотношением 70 на 30 в Мажилисе и 50 на 50 в областных маслихатах, то, как поясняет Ерлан Карин, с одной стороны, она обусловлена необходимостью максимального охвата всего электорального ландшафта страны, учета всего спектра взглядов и убеждений граж­дан. С другой – направлена на гармоничное развитие политического пространства, в котором ключевым институтом выражения интересов избирателей остаются партии.

«В то же время важно, что на локальном уровне, там, где необходимы более тесные контакты депутатов с гражданами, внедряется полностью мажоритарная система. Эта модель наряду с системным усилением маслихатов коренным образом меняет отношения между исполнительными и представительными органами власти в регионах.

В целом эти инициативы окажут комплексное воздействие на формирование новой политической культуры в стране, укрепят доверие между властью и гражданами», – подчеркивает Государственный секретарь.