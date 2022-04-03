На сегодняшний день профессия военного врача является важной и востребованной в Вооруженных силах. О том, как осуществляется подготовка высшего медицинского персонала для казахстанской армии, расскажет начальник лечебно-профилактического управления Главного военно-медицинского управления Вооруженных сил полковник Берик Ильясов.

Берик Жайшылыкович, здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Расскажите, пожалуйста, где готовят военных врачей в Казахстане? Есть ли практика подготовки специалистов за рубежом?

На сегодняшний день военно-медицинские специалисты очень востребованы. Будущих военных врачей мы готовим на базе Военного института Сил воздушной обороны в Актобе при взаимодействии с Западно-Казахстанским медицинским университетом имени Марата Оспанова. При этом наши курсанты медицинских специальностей профильные знания получают в медицинском университете, а военную составляющую преподают в военном институте. В отношении зарубежной подготовки, у нас ежегодно практикуется направление в зарубежные вузы. Мы направляем наших курсантов на обучение в Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова в России, а также на военно-медицинский факультет в Ереванский медицинский университет в Армении.

Сколько планируется набрать курсантов в этом году для подготовки по медицинским специальностям?

В этом году запланирован набор 40 курсантов. Из них 25 человек мы планируем подготовить в нашем Военном институте Сил воздушной обороны, десять курсантов будут направлены в Санкт-Петербург в Россию, пять человек в Армению, в Ереван.

Ведется ли набор для обучения из числа женщин?

Да, конечно, девушек мы набираем, но только для обучения в зарубежных вузах. Желающие поступать если есть среди девушек, они могут собрать документы и поступать в Санкт-Петербург и Ереван.

Какие требования предъявляются при поступлении к будущим военным врачам при поступлении?

Требования к будущим военным врачам такие же, как и те, которые предъявляются к поступающим военные учебные заведения. Во-первых абитуриенты должны быть гражданами нашей республики, не должны иметь судимости, не должны иметь ограничений к доступу к секретным документам. Важным является состояние здоровья, психологическая готовность, физическая подготовка и положительные результаты единого национального тестирования. Следует отметить, что профильными предметами для поступления на медицинские специальности являются химия, биология.

Какие преимущества предусмотрены для обучающихся?

Обучение военных кадров у нас является бесплатным. Курсанты обеспечиваются бесплатным проживанием, трехразовым питанием, вещевым имуществом по сезону, имеют доступ к широкому кругу медицинских услуг на бесплатной основе.

Кроме этого особенность подготовки военных врачей в том, что курсанты после окончания 5 курса бакалавриата, им присваивается воинское звание «лейтенант медицинской службы» и они назначаются на должности военных интернов. Во время обучения в военной интернатуре наши курсанты уже получают заработную плату, как лейтенант. В целом их заработная плата составляет около 220 000 тенге. Если говорить об их сверстниках, студентах, которые учатся в гражданской интернатуре, то они просто получают стипендию. Наши курсанты 100% трудоустраиваются и имеют соответствующий карьерный рост.

В Закон предлагается внести изменения по увеличению предельного возраста для призыва офицеров запаса медицинских специальностей. Для чего вносятся такие изменения?

Мы предложили эти законодательные инициативы. То есть тем офицерам запаса, которые призываются на два года, призывной возраст мы повышаем с 29 до 32 лет. Кроме этого в соответствии с этим же законом мы планируем исключить для них норму, которая ранее предоставляла отсрочку, когда офицеры запаса были женаты и имели детей. Принятые законодательные новшества нам дадут расширить круг призываемых на два года. Соответственно мы повысим укомплектованность наших военно-медицинских подразделений.

Престижно ли быть военным врачом в нынешнее время?

В последнее время большое внимание уделяется военной медицине. Принимаются всесторонние меры для повышения престижа этой службы. На сегодняшний день мы замечаем, что молодых ребят, желающих связать свою жизнь с военной медициной, становится больше.

Спасибо Вам за содержательную беседу. Мы желаем Вам успехов в работе.