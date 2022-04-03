Официально
Как готовят военных врачей в Казахстане – интервью

На сегодняшний день профессия военного врача является важной и востребованной в Вооруженных силах. О том, как осуществляется подготовка высшего медицинского персонала для казахстанской армии, расскажет начальник лечебно-профилактического управления Главного военно-медицинского управления Вооруженных сил полковник Берик Ильясов.

Берик Жайшылыкович, здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Расскажите, пожалуйста, где готовят военных врачей в Казахстане? Есть ли практика подготовки специалистов за рубежом?

На сегодняшний день военно-медицинские специалисты очень востребованы. Будущих военных врачей мы готовим на базе Военного института Сил воздушной обороны в Актобе при взаимодействии с Западно-Казахстанским медицинским университетом имени Марата Оспанова. При этом наши курсанты медицинских специальностей профильные знания получают в медицинском университете, а военную составляющую преподают в военном институте. В отношении зарубежной подготовки, у нас ежегодно практикуется направление в зарубежные вузы. Мы направляем наших курсантов на обучение в Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова в России, а также на военно-медицинский факультет в Ереванский медицинский университет в Армении.

Сколько планируется набрать курсантов в этом году для подготовки по медицинским специальностям?

В этом году запланирован набор 40 курсантов. Из них 25 человек мы планируем подготовить в нашем Военном институте Сил воздушной обороны, десять курсантов будут направлены в Санкт-Петербург в Россию, пять человек в Армению, в Ереван.

Ведется ли набор для обучения из числа женщин?

Да, конечно, девушек мы набираем, но только для обучения в зарубежных вузах.  Желающие поступать если есть среди девушек, они могут собрать документы и поступать в Санкт-Петербург и Ереван.

Какие требования предъявляются при поступлении к будущим военным врачам при поступлении?

Требования к будущим военным врачам такие же, как и те, которые предъявляются к поступающим военные учебные заведения. Во-первых абитуриенты должны быть гражданами нашей республики, не должны иметь судимости, не должны иметь ограничений к доступу к секретным документам. Важным является состояние здоровья, психологическая готовность, физическая подготовка и положительные результаты единого национального тестирования. Следует отметить, что   профильными предметами для поступления на медицинские специальности являются химия, биология.

Какие преимущества предусмотрены для обучающихся?

Обучение военных кадров у нас является бесплатным. Курсанты обеспечиваются бесплатным проживанием, трехразовым питанием, вещевым имуществом по сезону, имеют доступ к широкому кругу медицинских услуг на бесплатной  основе.

Кроме этого особенность подготовки военных врачей в том, что курсанты после окончания 5 курса бакалавриата, им присваивается воинское звание «лейтенант медицинской службы» и они назначаются на должности военных интернов. Во время обучения в военной интернатуре наши курсанты уже получают заработную плату, как лейтенант. В целом их заработная плата составляет около 220 000 тенге. Если говорить об их сверстниках, студентах, которые учатся в гражданской интернатуре, то они просто получают стипендию.  Наши курсанты 100% трудоустраиваются и имеют соответствующий карьерный рост. 

В Закон предлагается внести изменения по увеличению предельного возраста для призыва офицеров запаса медицинских специальностей. Для чего вносятся такие изменения?

Мы предложили эти законодательные инициативы. То есть тем офицерам запаса, которые призываются на два года,  призывной возраст мы повышаем с 29 до 32 лет. Кроме этого в соответствии с этим же законом мы планируем исключить для них норму, которая ранее предоставляла отсрочку, когда офицеры запаса были женаты и имели детей. Принятые законодательные новшества нам дадут расширить круг призываемых на два года. Соответственно мы повысим укомплектованность наших военно-медицинских подразделений.

Престижно ли быть военным врачом в нынешнее время?

В последнее время большое внимание уделяется военной медицине. Принимаются всесторонние меры для повышения престижа этой службы. На сегодняшний день мы замечаем, что молодых ребят, желающих  связать свою жизнь с военной медициной, становится больше. 

Спасибо Вам за содержательную беседу. Мы желаем Вам успехов в работе.

Популярное

Все
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Как избежать социальных катаклизмов в Казахстане, рассказал экономист
40 дней военных действий и осторожный оптимизм: обзор последних событий в Украине
Казахстанские производители удобрений накануне посевной снизили стоимость своей продукции
Активные исследования в области искусственного интеллекта проводит Казахстан
Разработать систему интеграции науки, образования и промышленности в Казахстане предлагает эксперт
Вернуть кладбище, на землях которого планируют строить жилые коттеджи, требуют жители Алматинской области
Новое водохранилище построят в Северо-Казахстанской области
Исторические изменения процесса демократизации институтов власти начинаются в Казахстане – эксперт
Заложниками границы, через которую проходят поливные каналы, стали жители Туркестанской области
Проблему общественных советов в регионах Казахстана нужно решать уже сейчас – эксперт
Одна из главных проблем Кызылорды не решается уже несколько десятилетий
Способ конденсации воды из воздуха предложили школьники Семея
Исследователи впервые обнаружили микропластик в крови человека
Асфальт растаял вместе со снегом: жители Усть-Каменогорска написали заявление в полицию на акима
Грузовой поезд сошел с рельсов, вагоны упали в реку Иртыш в ВКО
Спасибо, ребята! Дерзайте еще!
Ну очень навязчивый автосервис
Верните кладбище!
Трансграничная коллизия
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Франкофонную весну встречают в Казахстане уже более десяти лет
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт
Одним решением Токаеву удалось осуществить мечту миллионов казахстанцев
Подозреваемого в тяжком преступлении задержали за 10 минут с помощью видеокамер в Костанае
Казахстанские ученые предложили миру новую вакцину от аллергии
"Брак по расчету" между Россией и Китаем способен перестроить глобальную политику

Читайте также

Официально
Около 300 встреч с населением провели сенаторы во время пое…
Официально
Министр обороны совершил рабочую поездку в Карагандинскую о…
Официально
Завершился обучающий курс Школы аналитики
Официально
В Нур-Султане прошел турнир по волейболу среди военнослужащ…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021