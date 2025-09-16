На концерт Backstreet Boys в Астану приедут более 12 000 туристов из 45 стран

Фото: пресс-служба акимата Астаны

21 сентября на стадионе «Астана Арена» состоится историческое событие — впервые в Казахстане выступит легендарная группа Backstreet Boys, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Одна из самых успешных поп-групп в истории мировой музыки Backstreet Boys продала более 130 миллионов альбомов по всему миру.

Концерт коллектива в Астане станет частью мирового турне. В 2025 году группа установила рекорд в Лас-Вегасе: шоу в легендарном концертном комплексе The Sphere стало самым продаваемым за всю историю площадки — более 500 000 билетов было раскуплено всего за один день.

На концерт Backstreet Boys в Астану приедут более 12 000 туристов из 45 стран, включая Германию, Польшу, Францию, Турцию, Финляндию, Литву, Эстонию, Чехию, Сербию, Грецию, Азербайджан, Россию, Узбекистан и другие. Организаторы вечера — компания «Астана Концерт» — объявили дресс-код Total White, который придаст вечеру атмосферу единства и стиля.

В казахстанских социальных сетях уже набирает популярность тренд #GetReadyWithMe, где казахстанские фанаты делятся подготовкой к встрече с кумирами детства. Концерт Backstreet Boys в Астане — это не просто выступление мировых звезд, а масштабное культурное событие, которое войдёт в историю столицы, добавили в столичной администрации.