​Как грибы после дождя

Завершение строительства самого протяженного в Казахстане кызылординского 814-километрового участка межконтинентального авто­коридора и возрастающий поток по нему автотранспорта сделали весьма привлекательным придорожный бизнес для местных предпринимателей. Активно поддержали эту тенденцию исполнительные органы, предложившие желающим под застройку сразу 37 земельных участков вдоль транзитной автомагистрали. В их числе и оказался ИП «Гейдарова», проект которого вместе с «добром» специальной комиссии получил и надел площадью 2 га. Предприниматели вложили в обустройство комплекса 300 млн тенге собственных средств и уже приступили к приему сотрудников.

Оставшиеся два десятка проектов по строительству объектов придорожной сервисной инфраструктуры тоже вскоре будут реализованы. Их ввод в строй вдоль международной автомагистрали запланирован в текущем году.