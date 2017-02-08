Свежий выпуск
​Как грибы после дождя
Юрий Ли, Кызылординская область

Завершение строительства самого протяженного в Казахстане кызылординского 814-километрового участка межконтинентального авто­коридора и возрастающий поток по нему автотранспорта сделали весьма привлекательным придорожный бизнес для местных предпринимателей. Активно поддержали эту тенденцию исполнительные органы, предложившие желающим под застройку сразу 37 земельных участков вдоль транзитной автомагистрали. В их числе и оказался ИП «Гейдарова», проект которого вместе с «добром» специальной комиссии получил и надел площадью 2 га. Предприниматели вложили в обустройство комплекса 300 млн тенге собственных средств и уже приступили к приему сотрудников.

Оставшиеся два десятка проектов по строительству объектов придорожной сервисной инфраструктуры тоже вскоре будут реализованы. Их ввод в строй вдоль международной автомагистрали запланирован в текущем году. 

Популярное

Все
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Токаев дал поручения по диверсификации поставок нефти
Воздушный шар упал вместе с пассажирами в Нур-Султане
Новый тренер для чемпионки мира
Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 июля
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Токаев поручил превратить отечественные порты в ведущие хабы Каспия
Назначен новый вице-министр здравоохранения Казахстана
Генсек ОБСЕ посетит Казахстан для изучения реформ Токаева
Одернула ребенка до перелома ключицы воспитатель детсада в Костанае
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
Сложный статус Каракалпакстана
Конституционный суд: риски и ожидания
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане

Читайте также

Свежий выпуск
Дом добра Нелли
Свежий выпуск
Положено – делай!
Свежий выпуск
Коротко и небанально
Свежий выпуск
Строить и расширять

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]