Как и где будут прививать Pfizer в Нур-Султане

Где в Нур-Султане можно будет привиться от коронавируса вакциной компании Pfizer, рассказали в Управлении обещственного здравоохранения столицы, сообщает Kazpravda.kz.

Согласно Постановлению главного государственного санврача страны, теперь вакцина Pfizer доступна всем гражданам для вакцинации и ревакцинации.

"В столице вакцинация Pfizer будет проводиться как в организациях первичного звена (поликлиники), так и в пункте при ТРЦ "Абу Даби Плаза", – говорится в сообщении.

При этом в горздраве обратили внимание граждан на то, что в настоящее время в модуль вакцинации вносятся соответствующие изменения по вакцинации Pfizer остальных граждан, в связи с этим записать данные пациента в цифровую базу пока не представляется возможным. Эта работа в ближайшее время будет проводиться на бумажном носителе.

Ведомство просит отнестись с понимаем к работе медицинских работников по заполнению всех данных.

В Управлении сообщили, что вакцинироваться Pfizer можно как при первичной вакцинации, так и при повторной вакцинации лицам, выезжающим за рубеж (при предоставлении подтверждающих документов). Интервал между последней прививкой против КВИ и повторным полным курсом вакцинации должен быть не менее 3 месяцев. Выбор вакцины проводится в зависимости от требований страны, в которую планируется выезд.

Специалисты пояснили, что повторная вакцинация предполагает полный курс двумя компонентами, ревакцинация – одним

"Если ревакцинация проведена вакциной Pfizer, то данная доза приравнивается к получению первого компонента. При этом интервал между дозами не должен превышать 3 месяцев", – отметили в ведомстве.

По данным Управления общественного здравоохранения города, в столице имеется достаточный запас вакцин американского препарата – свыше 166 тысяч доз 1 и 2 компонента. Также для проведения иммунизации горожан против КВИ в наличии вакцины SinopharmVerocell, Qazvac и Pfizer.

Фото: antenaplay.ro