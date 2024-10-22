Как и кто использует «общественное поле» Казахстана в личных целях

Казахстанский политический ландшафт в последние годы столкнулся с новыми вызовами, связанными с деятельностью псевдоактивистов и политических аферистов, пишет Sayasat.kz в своем материале. Ниже приводим его полную версию.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эти люди используют образы общественных деятелей, чтобы манипулировать народным мнением, получать личную выгоду и влиять на важные процессы в стране.

Часто они выступают под прикрытием благих намерений, таких как борьба с коррупцией или защита прав граждан, но в действительности их мотивация основана на финансовых или политических интересах. Такие аферисты наносят значительный ущерб общественному доверию и подрывают работу реальных госорганов и общественных организаций.

В последние годы они на волне реализации концепции «Закон и Порядок» попытались «оседлать» именно это направление, подменяя и дискредитируя работу многих специальных служб.

Примером подобной грязной деятельности является известный случай с Токбергеном Абиевым. В 2017 году в социальных сетях разлетелось видео, где голый по пояс пьяный мужчина в сауне вручает «корочку» сотрудника одной из силовых структур, поздравляет с первой взяткой. Казахстанцы обрушились с критикой в адрес государственных служащих. Однако, как выяснилось позже, люди на видео ничего общего с госслужбой не имеют. А схожее название с реальным госорганом – это лишь выдуманное общественное движение.

Также господин Абиев возглавлял фиктивную организацию под названием ТОО «Альянс казахстанских СМИ Закон и правосудие». Позже и Абиев, и другие его подельники записали видео с извинениями перед государством и обществом.

Однако на этом Токберген не успокоился и периодически попадал в скандалы, пока в 2022 не был задержан за вымогательство у столичного бизнесмена 50 миллионов тенге. Он шантажировал строительного магната своей общественной активностью и предлагал перестать трогать его компанию за это вознаграждение. В 2023 году блогера приговорили к 7 годам тюрьмы. «Финита ля комедия!»

Вторым примером активиста-афериста можно привести Нурбола Каримова, чей случай стал знаковым благодаря дерзким мошенническим схемам и злоупотреблению общественным доверием. Каримов, получивший в народе прозвище «Нурбол с ксивой», использовал ложные документы и фиктивный статус борца с коррупцией для давления на представителей власти и бизнеса, что позволило ему вымогать у них деньги и имущество.

В 2020 году Каримов был замешан в мошеннической схеме: он вместе с сообщником вымогал деньги у заведующего детским садом, угрожая административными последствиями. Тогда Каримов выдавал себя за вице-министра образования и науки, что дало ему возможность давить на своих жертв, играя на их страхах перед властью​.

Одним из самых громких эпизодов стало требование у акимата Актау предоставить ему в личное пользование земельный участок на побережье Каспийского моря. В 2022 году его арестовали и осудили на 7,5 лет лишения свободы.

Ну, и наконец, главный герой нашего материала, тот, кто подтолкнул нас на эту тему. Знакомьтесь, Арнур Апсеитов, советник председателя «Центра содействия политике Президента по противодействию коррупции», Почетный гражданин РК. За какие заслуги парень в 21 год получил столь высокое звание, история умалчивает. Притом что год назад он был задержан департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по городу Алматы, позже взят под арест на 2 месяца и осужден на 5 лет условно. В настоящее время находится на пробационном контроле.

Также, насколько нам известно, ​в мае 2022 года Апсеитов, представляясь Сенатором по делам молодежи (несуществующий мандат), обманным путем получил 20 миллионов тенге от руководителя проекта ТОО «Evergreen».

Что касается выдуманных награждений, он уже неоднократно был замечен за вручением неких самодельных медалей от комиссии при Президенте по борьбе с коррупцией. При том что в реальную комиссию при Президенте входит исключительно руководящий состав отдельных госорганов, а координирует ее деятельность государственный советник РК Ерлан Карин.

Лже-медали, которые вручает Арнур, идут за подписью некоего бизнесмена из ЗКО Марата Каиргалиева. Мужчины настолько обнаглели, что даже создали сайт своей организации, где сами о себе пишут хвалебные оды.

Апогеем бреда стал эпотажный выход Апсеитова на сцену Центрально-Азиатского форума «Be Woman» в Алматы, где он зачитал речь от имени комиссии при президенте и вручил учредителю форума Жанне Кан награду в виде медали «За экономический вклад и развитие, а также за реализацию политики президента РК К.К.Токаева».

Обращаемся к заинтересованным госорганам, в первую очередь, к Минюсту, с просьбой дать развернутый ответ по этой ситуации и определить правомерность подобных действий. Действительно ли подобные наименования ТОО/ИП или РОО имеют право на существование? Не вводят ли они казахстанцев в заблуждение такими названиями, схожими с реальными госинститутами?

На наш взгляд, такие прецеденты порочат отдельные спецслужбы и наносят репутационный вред всем ветвям власти.

P.S. Все эти случаи иллюстрируют, как легко политические аферисты могут проникнуть в публичное пространство, маскируясь под лидеров общественного мнения, и использовать свои позиции для личного обогащения и манипуляций.

Эта проблема требует повышенного внимания со стороны властей и общества, чтобы обеспечить подлинность и прозрачность политических и гражданских инициатив.

Ложные маски борцов за справедливость всегда рано или поздно сбрасываются, оставляя за собой лишь разрушенные судьбы и порождая недоверие к реальным общественным деятелям и честным госслужащим.