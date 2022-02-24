Как и на основе чего сложилась обстановка недоверия народа Казахстана к государству, обсудили эксперты Общество 1447 Адина Нурберген

Новый «общественный договор» в Казахстане должен включать больше ответственности со стороны Правительства и контроля со стороны граждан.



Как и на основе чего сложилась обстановка недоверия народа к государству, какие ошибки допускали властные структуры, почему борьба с коррупцией не дала ожидаемых результатов и как дальше выстраивать отношения между обществом и государством? В этих вопросах разбирались участники экспертной встречи «Формирование эффективного формата общественного договора и общественно-политических преобразований в условиях построения нового Казахстана» на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК.



О том, как важно извлечь уроки из трагических январских событий, напомнил глава Комитета по делам гражданского общества МИОР Мадияр Кожахмет. В частности, одним из главных уроков должно быть осознание необходимости серьезной трансформации госаппарата. При этом есть уже действующая и хорошо зарекомендовавшая себя модель, на которую можно ориентироваться, – предложенная Президентом Касым-Жомартом Токаевым концепция «слышащего государства».



– В рамках этой концепции в течение последних двух лет принимаются законодательные акты, которые закладывают основу реформ, – отметил спикер. – Например, был обновлен закон об общественных советах, принят принципиально новый закон о митингах. Эти и другие нормативные акты уже реализуются. Но в то же время январские события показали, что трансформации происходят не в достаточной мере.



В свою очередь директор Центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев подчеркнул, что сегодня в экономике нет важнее воп­роса, чем политика. Экономические реформы невозможно реализовать без планирования и прогнозирования на долгосрочную перспективу. Но казахстанская система госуправления, по мнению эксперта, «больна шорт-термизмом», то есть все планы и стратегии вырабатываются на относительно короткий срок.



– У нас нет четкого понимания экономической ситуации, потому что нас подводит базовая статистическая информация, которая искажена, – считает эксперт. – Базовые индикаторы, на основе которых можно судить об эффективности экономической политики, – это безработица, инфляция, реальные доходы населения, экономический рост и другие. Но мы на самом деле не знаем реального уровня безработицы, по статистике она всегда около 5%. Инфляция по отчетам – 7,5–8%, таргет – 5–6%, но это тоже совершенно фантастические цифры, не имеющие ничего общего с реальнос­тью. Любой человек может оценить примерно за прошлый и позапрошлый год личную потребительскую инфляцию, понять, насколько подорожала его потребительская корзина. И это будет намного больше 8%. Полное искажение статис­тики, отсутствие понимания того, что решения должны основываться на достоверных фактах, привели к деградации всей экономической политики.



Еще одной причиной недовольства и протестных настроений Рахим Ошакбаев назвал высокую закредитованность населения, по которой тоже нет точных данных. По его словам, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка признало, что в списках у коллекторов в Казахстане значится около 1,5 млн человек. По другим оценкам, порядка 2–3 млн человек должны коллекторам и судоисполнителям на протяжении многих лет.



– Поэтому, когда мы говорим о бедности, о занятости и доходах, то должны понимать, что значительная часть населения находится даже не на нуле, а в минусе. Они испытывают долговое бремя из нескольких кредитов. Так случилось во многом потому, что у нас не было достоверной базовой статистики, – отметил он.



В ходе дискуссии эксперты часто обращались к январским событиям. Как отметила президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева, январь 2022 года стал «водоразделом» между старым и новым Казахстаном.



Глава ГАК сделала акцент на существующий в казахстанском обществе запрос на справедливость и социальные гарантии.



– Глава государства 11 января подчеркнул, что необходимо принять Социальный кодекс как ключевой элемент­ нового общественного договора, – отметила Бану Нургазиева. – И в этом новом договоре одним из важнейших элементов архитектуры выступает гражданское общество. На вопрос, каким должен быть новый формат взаимодействия государства и общества, нельзя дать быстрый упрощенный ответ. Взаимоотношения будут меняться постепенно. Но хочу напомнить, что когда Касым-Жомарт Токаев пришел к руководству страной, он предложил концепцию «слышащего государства». Уникальность ее состоит в том, что она включает диалог и обратную связь с гражданами. К сожалению, до сих пор не все государственные органы, не говоря уже о бизнесе, поняли, что «слышащее государство» – это не просто концепция, это – руководство к действию.



По ее мнению, общественные институты в Казахстане сегодня нуждаются в полной перезагрузке на законодательном и институциональном уровне.



– Несмотря на наши бодрые отчеты, вопрос устойчивого развития неправительственного сектора остается открытым. НПО необходимы особый статус и единая электронная платформа взаимодействия, прозрачность всего государственного финансирования и иных видов финансовой поддержки. За 30 лет существования независимого Казахстана ни одного прецедента подготовки доклада о состоянии граж­данского общества на уровне Главы государства не было. Такой полноценный доклад с обзором проблем, перспектив и потенциала должен стать регулярным, ежегодным. Это реально позволит перейти от идеи «слышащего государства» к ее практическому воплощению, – считает Бану Нургазиева.



При этом, по ее словам, формат взаи­модействия государства и общества должен быть пересмотрен и выстроен на условиях паритета, в формате разговора лицом к лицу, открытого и честного.



Эту точку зрения поддержала и председатель Ассоциации экологических организаций, руководитель Специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации антикоррупционной стратегии Айгуль Соловьева. Помимо честного и равноправного диалога в новом «общественном договоре» между государством и обществом, по ее мнению, должны быть сформулированы четкие правила и принципы взаимодействия. И за нарушения этих правил должна быть предусмотрена ответственность.



– Решением и ответом на запрос на справедливость должен стать социальный кодекс, который будет сформирован в рамках нового «общественного договора», – отметила спикер. – При этом нужно помнить, что нам необходимо компенсировать существующий разрыв в благосостоянии и социальном положении граждан. Для этого надо, во-первых, уделить внимание системе образования, а во-вторых – искоренять коррупцию, которая подрывает основы государства.



Для преодоления коррупции, по мнению Айгуль Соловьевой, следует внимательнее присмотреться к рекомендациям, которые регулярно дают Казахстану международные эксперты и организации. Также должна более активно участвовать общественность.



Свою точку зрения по формированию новых взаимоотношений между государством и гражданами и общественно-политическим преобразованиям на экспертной встрече также высказали директор Экспертного института европейского права и прав человека Марат Башимов, заместитель директора Научно-исследовательского центра «Молодежь» КИОР «Рухани жаңғыру» Элина Паули, председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев, а также руководители НПО и общественные активисты.



Как было отмечено на встрече, все предложения и рекомендации будут проанализированы в рамках эксперт­но-аналитической рабочей группы при КИОР «Рухани жаңғыру».

