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Как идет модернизация программы "Болашак"

О том, как идет модернизация программы «Болашак», рассказал президент АО «Центр международных программ» (Болашак) Ануар Жангозин. 

«Сегодня исполняется 17 лет со дня создания АО «Центр международных программ». Не юбилей, но возраст достаточно серьезный. На текущий момент в нашей команде работает порядка 80 сотрудников, которые организуют обучение и стажировки свыше 1000 стипендиатов программы «Болашак» в 29 странах мира. Коллеги проводят мониторинг трудовой отработки порядка 3 тыс. выпускников, оказывают содействие в их трудоустройстве. Всего за 17 лет Центр подготовил свыше 10 тыс. высококвалифицированных специалистов, работающих в различных отраслях экономики Казахстана.

Так совпало, что сегодня ровно 70 дней со дня, как я вступил в должность руководителя Центра международных программ. Что сделано за это время? Посчитал правильным дать промежуточный отчет и рассказать немного о планах.

1. В свете поручения Глава Государства запущен процесс переориентирования программы «Болашак». Акцент сделан на подготовку инженерно-технических специалистов. Увеличилось количество грантов на технические и IT-специальности. В Перечень приоритетных специальностей для обучения в зарубежных вузах в этом году включены наиболее актуальные специальности в сфере инноваций, новых технологий, медицины и индустриальной инженерии, естественных наук. Ведется работа по включению в список 23 технических зарубежных вузов, входящих в топ лучших международных рейтингов.

2. В настоящий момент ведется усовершенствование правил конкурсного отбора на присуждение стипендии «Болашак». Инженерно-техническим специалистам для обучения в магистратуре и докторантуре предполагается отдельное выделение льготной категории. Для них будет установлено требование о знании иностранного языка в рамках IELTS на уровне 5.0 из 9.0 баллов. Кроме того, стипендиаты смогут пройти годичную языковую подготовку.

3. В ближайшее время планируется реализация механизма софинансирования стипендии «Болашак». При наличии гранта на обучение в топовом зарубежном вузе от третьей стороны (вуз, работодатель, спонсор), стипендия «Болашак» будет покрывать расходы на перелет в оба конца, визовые сборы, медицинскую страховку, ежемесячную стипендию и пособие на приобретение учебных материалов. При этом обязательная отработка будет снижена на 1 год.

4. Также Центром ведется работа по расширению партнерских связей с вузами в части снижения стоимости обучения. Соответствующая договоренность уже достигнута с 13 зарубежными вузами, которые предоставляют скидки от 10% до 20% на весь период обучения, что позволило сэкономить более 250 млн. тенге.

5. Отдельным значительным направлением для нашего центра является реализация межправительственных грантов. В этом году усовершенствованы правила конкурсного отбора по ним, а также введены преимущества для претендентов из сельской местности. Кроме того, по нашей инициативе для выпускников межправительственных грантов трудовая отработка сокращена с 3 лет до 1 года.

Хотел бы поблагодарить коллектив за качественную работу, профессионализм и ответственность. Желаю успехов в дальнейших проектах!» – написал Жангозин в Facebook.

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