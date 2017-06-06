Как игру превратить в успех

В качестве спикеров выступили Бексултан Казыбек и Ахмад Хельми – вайнеры из команды @jokeasses, Артур Аскарулы и Адина Топашева – вайнеры @yuframe, Нагима Ахметова, которые поделились секретами своего успеха – стать личностями и зарабатывать с помощью Интернета. Среди них и настоящая звезда Интернета – шестилетняя Амина Малгаждар, у которой более одного миллиарда просмотров в YouТubе. Все эти молодые люди самостоятельно, с нуля создали популярные хиты, проще говоря, они не просто пользователи Интернета, как большинство из нас, а те, кто используют все его преимущества. Будущие звезды смогли посмотреть на простые вещи с необычной точки зрения, то есть нестандартно, тем самым привлечь зрителей и постоянных подписчиков к своим роликам.

Каждый из них рассказал свою историю успеха и поделился тем, как они не теряют оптимизм, откуда черпают свежие идеи и вдохновение, как справляются с усталостью. Они рассказали о своих кумирах, которые вдохновили их. Оглядываясь назад, ребята еще раз убедились в истинности слов, что в жизни нет ничего невозможного. Свои первые ролики они снимали на смартфоны и выкладывали их в Сети. Не все сразу получалось, но сильное желание и четкая цель работать в этом направлении, а также трудолюбие принесли свои плоды. Благодаря этим звездам Казахстан вышел на третье место в мире после США и России по количеству просмотров в Инстаграме.

По их общему признанию, их поддерживают прежде всего их самые близкие люди и единомышленники. В этом деле недостаточно иметь желание, каждому из них пришлось преодолеть страх перед общественным мнением. Им тоже пришлось пройти через непонимание, осуждение. Но так думают те, кто мыслит стандартно. По признанию бывшей учительницы Нагимы Ахметовой, она сняла первый ролик от скуки, и он за один раз набрал большое количество просмотров. Вместе с тем были и обидные комментарии, что послужило поводом снять второй ролик. Она до сих пор продолжает снимать на свой телефон.

– Хочу реально заниматься этим делом и помогать своим родителям. Не важно, что говорят другие, не важно, какой у вас телефон, важна ваша внутренняя убежденность, – призналась Нагима Ахметова.

В ходе пресс-конференции ребята смогли услышать ответы на самые разные вопросы. Звезды Интернета провели мастер-класс и фотосессию со всеми участниками. Организаторы мероприятия – компания Samsung и фонд «Аяла» подарили каждому участнику набор блогера – монопод и книгу «Дневник блогера».

По словам президента благотворительного фонда «Аяла» Айдан Сулейменовой, этот проект направлен прежде всего на самореализацию детей, он дает им возможность понять, что все находится в их руках.

– Они услышали, что можно начать с мелочи. Это отличный пример того, как можно применить свои таланты, знания, умения. Подобные мероприятия позволяют детям самим задавать вопросы и, возможно, приобрести крупицу деловой мудрости. Мне нравится этот

проект в том плане, что он позитивный, – говорит президент фонда. – Считаем, что не стоит сосредотачивать внимание только на новогоднем празднике и Дне защиты детей, поэтому придумываем массу праздников, чтобы делать добро. Мы хотим научить казахстанцев делать добрые дела в любой день, пусть это станет традицией в нашей стране.

«Подобное необычное мероприятие проходит во второй раз, и дети могут почувствовать себя настоящими блогерами, научиться креативно мыслить и продвигать себя в интернет-пространстве. Они смогли из первых уст узнать секреты успеха казахстанских интернет-знаменитостей», – отметил Берик Умаров, менеджер по связям с общественностью и корпоративно-социальной ответственности компании Samsung Electronics Central Eurasia.

Айдан Сулейменова убеждена, что детские праздники, субботники на территории детских социальных образовательных учреждений вносят весомый вклад в развитие волонтерского движения в Казахстане, которое культивирует фонд «Аяла».