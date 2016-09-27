Общество
Как именно в следующем году будет изменено ЕНТ
Жания Уранкаева
Структура сдачи Единого национального тестирования в следующем году будет изменена. Об этом в ходе пресс-конференции после заседания Правительства сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

По его словам, на данный момент педагогическое сообщество ведет переговоры, и окончательный проект будет готов позже. 

"Проект предполагает, что в школе будут сдаваться выпускные экзамены по ряду предметов. Структура вопросов ЕНТ будет изменена. 60 вопросов – стандартные, которые касаются математики, скорости чтения и так далее. И 60 вопросов разделены на два блока по 30 вопросов, они будут связаны со специализацией абитуриента. Если, условно говоря, абитуриент поступает на медицину, то он сдает 30 вопросов, касающихся биологии, и 30 вопросов – химии", – сказал министр, отвечая на вопрос журналиста. 

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Напомним, ранее появилась информация о том, что для выпускников со следующего года произойдет разделение ЕНТ на два этапа: итоговая аттестация в школах в формате государственных экзаменов и ЕНТ по 2 профильным предметам из 14 в зависимости от выбранной специальности.

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Кроме того, ожидается и реформа в методике преподавания казахского языка в школах с русским языком обучения.

"С каждым годом ситуация с казахским языком улучшается. Более 70 процентов школьников обучается в школах с казахским языком обучения. В 2016 году 72 процента выпускников школ сдавали ЕНТ на казахском языке.  Свыше 38 тысяч детей – представителей неказахских национальностей – учатся в казахских школах. Несмотря на то, что в школах с русским языком обучения дети учат казахский язык 11 лет, в своей повседневной жизни они его, к сожалению, не применяют. Понятно, что проблема – в методике преподавания", – пояснили в МОН РК. 

Отметим, что вопрос количества грантов, ежегодно выделяемых министерством на обучение в вузах на государственном и русском языках, неоднократно поднимался депутатами Мажилиса и обществом. 

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