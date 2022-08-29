Как искоренить практику назначения детей и жен "ответственных сотрудников" на высокие должности в судах

Для этого наряду с иными реформами необходимо усилить полномочия Советов по взаимодействию с судами. Таким мнением с Kazpravda.kz поделился член ОС суда г. Нур-Султан, директор экспертного Института Европейского права и прав человека, главный редактор газеты «Человек и Закон», профессор Марат Башимов.

«От Послания к Посланию Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев останавливается на проблемах взаимодействия государства и гражданского общества. Глава государства постоянно подчеркивает необходимость реформирования судебной системы и прозрачности отбора судей. Сейчас главным органом в этой области является – Высший Судебный Совет, который в соответствии с законом, является независимым государственным органом, подчиненным только Президенту и создан в целях гарантий независимости самих судей и их неприкосновенности.

Высший судебный совет должен осуществлять свою деятельность на основе таких принципов – как независимость от всех госорганов, в том числе от Верховного суда, гласности, то есть открытости и прозрачности всех процессов отбора судей, а также беспристрастности. Однако, реально, по сей день вопрос стоит о необходимости прозрачного и объективного отбора судей. Юридическим сообществом, да и самими действующими судьями на протяжении длительного времени вносились простые и понятные предложения по отбору кадров, а именно: должны вывешиваться на сайте баллы каждого кандидата пофамильно по каждой сданной экзаменационной категории (эссе, кейсовые задачи, тесты, собеседование), чтобы граждане знали, почему тот или иной кандидат прошел, а другой нет. И тогда все встает на свои места и будет понятно, кто достоин быть судьей, а кто нет. И здесь важным является работа созданных Общественных советов по взаимодействию с судами, чья деятельность вносит свой посильный вклад в отбор судей.

Это институт взаимодействия государства и гражданского общества возник в силу потребности более детального изучения личностей кандидатов и судей, не на бумаге, а посредством собеседования, изучения их моральных качеств. Конечно, это сложно. Но это один из необходимых правозащитных механизмов для объективного рассмотрения на исключительно важные конституционные должности людей, отправляющих правосудие. Он не может решить проблемы судебной системы, но повторюсь – один из многих институтов, ставящих заслон коррупции и его необходимо поддерживать и усиливать его полномочия. В соответствии с подпунктом 16) пункта 3 статьи 3 Закона «О Высшем Судебном Совете Республики Казахстан», пунктом 26, подпунктом 4) пункта 27 Правил формирования и организации работы с кадровым резервом список кандидатов, допущенных к процедурам оценки и отбора для зачисления в кадровый резерв, рассматриваются Советом по взаимодействию с судами. Судьям и кандидатам, изъявившим желания участвовать в конкурсе, объявляемым Высшим Судебным Советом Республики Казахстан на занятие вакантных должностей председателей и судей районных и приравненных к ним судов, председателей судебных коллегий и судей областных и приравненных к ним судов, также необходимо получить соответствующее заключение Совета по взаимодействию с судами.

Надо указать, что в большинстве своем, поскольку в составы советов входят независимые представители гражданского общества, неправительственных организаций, партий, профсоюзов, средств массовой информации, то и обсуждение идет вполне объективно. По Общественному Совету по взаимодействию с судами столицы могу сказать, что туда входят на самом деле независимые люди, имеющие свою точку зрения, жизненный опыт и моральные принципы. Руководит советом Мурат Нурабаев, и не было такого, чтобы он оказывал какое-либо давление или продвигал кого-то. Все объективно. Проводили все очно, судьи-кандидаты приходили всегда, и только в период сильной пандемии коронавируса работа шла онлайн. Сколько раз было, что Совет давал отрицательные заключения, характеристики на судей и кандидатов. Пленарные заседание где-то прислушивались, а где-то нет. Несколько раз я сам выступал вместо заболевших председателей Общественных советов. Отстаивал решения, совета, выступающего за объективное назначение судей, без непотизма, протекционизма, трайбализма, коррупции, против решения председателя городского суда. Были случаи назначения судей вразрез даже закона. К примеру, на высокие должности назначали детей, жен высокопоставленных сотрудников, а Совет был против, при том решения Совета носят рекомендательный характер.

Поскольку идет судебная реформа, необходимо внести норму, что на отрицательные заключения Общественного совета по взаимодействию с судами – нужно мотивированное заключение пленарного заседания областного суда или городских судов столицы, Алматы и Шымкента. Заранее объявлять и все заседания проводить публично, чтобы все видели, как отвечают на вопросы кандидаты на должность судей. В общем, все должно быть прозрачно и открыто. А что скрывать?

Этот важный институт взаимодействия государственных институтов с гражданским обществом надо поддерживать и укреплять, тогда и будут у нас справедливые и честные судьи, объективное рассмотрение дел, более эффективная защиты конституционных прав наших граждан и подлинная дорога к «Жана Казахстан», – считает Марат Башимов.