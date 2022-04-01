С приходом весны оживает природа, сочные краски появляются в пейзажах Иле-Алатауского национального парка. Выходит из зимнего сна и встречает весну один из грозных обитателей гор Тянь-Шаня – бурый медведь. Избежать встречи с «добродушным мишкой» – главная задача отечественных туристов.

В доме Топтыгина

Недавно в визит-центре «Аюсай», расположенном на территории Иле-Алатауского национального парка, состоялась Неделя тянь-шанского бурого медведя. По этому случаю для школьников и студентов были проведены бесплатные лекции и увлекательные экскурсии. Участники познавательных мероприятий смогли увидеть уникальные кадры медведей, сделанные посредством фотоловушек, следы бурого медведя в натуральную величину, научиться распознавать признаки, указывающие на присутствие этих животных, а также пообщаться с ведущими териологами Казахстана.

Организаторами события выступили представители Института зоологии Комитета науки МОН РК, Иле-Алатауского национального парка и визит-центра «Аюсай».

В настоящее время на территории Национального парка, по подсчетам отечественных ученых из Института зоологии, обитают около 70 особей тянь-шанских, или так называемых белокоготных медведей. Данный вид животных, занесенных в Красную книгу Казахстана, обитает от гор Западного Тянь-Шаня до отрогов Джунгарского Алатау. В основном он сохранился в горной местности, в частности в горных лесах. Более того, в последние годы благодаря усилиям казахстанских зоологов и государственных инспекторов охраны природы их популяция в горах Иле-Алатау значительно увеличилась. Собственно, и в ущелье Аюсай, начиная с 2010 года, специалисты фиксируют следы и другие признаки присутствия этих хищников каждый сезон – с весны по осень. Так что ущелье полностью оправдывает свое название.

Встреча маловероятна

Медведь – зверь опасный. Он далеко не соответствует сказочным представлениям о нем. Хотя в некоторых народных сказках он настойчиво предупреждает человека о своей опасности и кровожадности. «Не езжай ко мне в лес по дрова, а то заломаю», – говорит в известной русской сказке «Мужик и медведь» этот хозяин леса. Меж тем в реальной жизни, по словам специалиста, эти звери довольно-таки скрытные и практически невозможно встретить их вблизи от мест, где постоянно ходят люди.

Большим объемом знаний и дополнительных сведений о тянь-шанском буром, белокоготном медведе обладает научный сотрудник лаборатории териологии Института зоологи КН МОН РК, член международной Ассоциации специалистов по медведям (IBA), магистр экологии Санжар Кантарбаев.

Ученому доводится встречаться с медведями. Как-то в апреле, по рассказу Санжара, он проводил учетные работы с сотрудниками Иле-Алатауского национального парка. И буквально в полдень на расстоянии в полутора километрах от себя специалисты увидели, как по снежному склону катится какой-то черный шарик. Достав бинокль, ученый утвердился в своих предположениях – это медведь. Он бежал вниз по ущелью, местами катился кувырком по снегу. Обычный турист за неимением специальных средств в виде бинокля или подзорной трубы такую картину даже и не увидел бы.

– К счастью, в нашем регионе медведи довольно дикие и в основном обитают в таких ущельях, где люди нечасто появляются, – рассказывает Санжар. – Тем не менее мы рады, что сотрудники визит-центра «Аюсай» по рекомендации Института зоологии проводят разъяснительную работу с отдыхающими в ущелье людьми и просят их не подниматься выше третьего водопада, поскольку там проходят тропы медведей, и вероятность столкнуться с ними достаточно высока. Не стоит ходить в ущелья в одиночку, передвигаться в темное время суток по плохо освещенным участкам, заходить в темный лес. Если придерживаться этих правил, встречи с медведями будут сведены к нулю.

Хитрые устройства наблюдения

В какой-то период, по словам эксперта, в Большом Алматинском ущелье специалисты перестали отмечать присутствие медведей. И если в начале фиксировали редкие заходы, то впоследствии и их не стало. Начали считать, что медведи исчезли, их истребили. Меж тем в начале нулевых представители Института зоологии стали фиксировать медведей, а с 2012 года для наблюдения за животными – применять фотоловушки. С тех пор было установлено, что в Большом Алматинском ущелье вновь появились медведи. Сейчас благодаря этим устройствам их можно наблюдать и на Большом Аматинском озере.

– Я периодически слышу, что и на Кок-Жайляу медведь появился, хотя одно время его там не наблюдали по причине начинавшихся работ по строительству курорта. Благодаря тому, что общественности удалось отстоять территории этого урочища, животные опять там стали появляться, в том числе маралы, рыси, снежные барсы. Все это говорит о том, что произошла последовательная смена экосистемы, имеющая профессиональный термин «экологическая сукцессия». На положительные изменения в восстановлении природной экосистемы влияет и развитие осознанного туризма, – особо отмечает Санжар Кантарбаев. – По данным Института зоологии, в 70–80-х годах прошлого века на всей территории страны численность медведей составляла 460–560. Сейчас эта цифра, согласно данным Министерства экологии, составляет порядка 650 особей.

В природе у медведей врагов нет, кроме других медведей и людей. В основном косолапые питаются растениями, тем не менее в разные периоды времени, в основном весной, медведи вполне успешно могут питаться мясом. Когда активно сходят лавины, под ними могут погибать другие звери. Медведи же, в свою очередь, активно раскапывают снег и питаются ими, иногда и сами пытаются охотиться. В казахстанской части Алтая медведи охотятся на копытных.

Гуманная охота?

Нужно сказать, что медведи довольно быстро адаптируются к изменяющейся среде обитания. Их численность так же, как и волков, достаточно легко и быстро восстанавливается на территориях заповедников и национальных парков. Находясь в Красной книге Казахстана и под защитой Национального парка, медведи напрямую не испытывают негативного воздействия человека. Да и фактов браконьерства казахстанский специалист не отмечает.

– Скажу вам, что стрелять медведя даже для браконьера – затея отнюдь не безопасная, – говорит специалист. – Для этого нужно обладать надежным оружием, хорошим карабином. Не каждый браконьер это может себе позволить. К счастью.

При этом Санжар Кантарбаев отмечает, что до 1978 года на медведей велась промысловая охота. Много лет этот хищник наряду с волком считался «вредным» для социалистического охотничьего хозяйства. Тогда нужно было увеличивать поголовье копытных, а эти хищники упрямо «нарушали» плановую экономику. В те годы наблюдался большой рынок пушного промысла, заготавливались массово шкуры. Такая практика имела место не только в Советском Союзе, но и во многих странах мира.

При этом сегодня на некоторых животных, состоящих в Красной книге, разрешена трофейная охота. Богатые люди, иностранцы, могут за солидные деньги купить себе лицензию на отстрел даже краснокнижного животного. Здесь еще есть одно условие: деньги, заплаченные за лицензию, должны идти на охранные, воспроизводственные мероприятия.

– К примеру, обеспеченный охотник, обладающий лицензией, за охоту на какого-нибудь старого медведя оплатит проект по адаптации тянь-шанского медвежонка, взятого из зоопарка, к дикой природе, – сообщил Санжар Кантарбаев. – Белые медведи, как известно, тоже внесены в Красную книгу, но уже международную. Однако эскимосам власти тоже выдают разрешение на отстрел медведей – это их традиционный промысел. Продавая лицензии, местные поселки получают деньги на строительство школ и больниц. Одна лицензия стоит десятки, а то и сотни тысяч долларов. Такой вид охоты расценивается уже с совсем другой стороны, в качестве общественной пользы, для охраны природы в целом. Одновременно данная система предотвращает браконьерство. Люди понимают, что если они сами тайком застрелят медведя, то не получат ничего кроме жира и шкуры. Лучше уж охранять этих животных, продавать путевки богатым охотникам и зарабатывать…

Барометр благополучия

И все же, как бы ни был опасен медведь, его жизнь в дикой среде очень ценна и необходима для того, чтобы природа и человек сосуществовали в адекватных и экологически правильных условиях.

Косолапый просыпается во время праздника прихода весны. Кстати, медвежья спячка – обывательское название для описания состояния животного в определенное время.

– Зимний сон медведей по-научному называется периодом гибернации, – говорит Санжар Кантарбаев. – Животные залегают в берлоги, как правило, в конце ноября – начале декабря. До весны они спят, но могут и просыпаться в случае непредвиденной ситуации, испуга. Во время сна у них полностью прекращается цикл пищеварения, мочеотделения. Перед залеганием они полностью освобождают желудок, кишечник от всех продуктов своей жизнедеятельности. В берлоге у них понижается на несколько градусов температура. Если их средняя температура – 37–38 градусов, то в период сна она может упасть до отметки 30 градусов. В берлоге медведь лежит, практически не шевелясь. По исследованиям крови медведей, были выявлены ферменты, которые не позволяют развиться мышечной атрофии. А в Швеции в рамках научной программы была создана сыворотка на основе медвежьей крови, которая используется для лечения парализованных людей. Такой метод давал положительную динамику в лечении.

Санжар Кантарбаев не так давно выполнял научный проект при поддержке международной Ассоциации специалистов по медведям (IBA). В прошлом году состоялась очередная международная конференция специалистов, на которой наш эксперт выступал с научным докладом. А в доковидные времена ученый ездил по приглашению в Румынию на стажировку под эгидой IBA перенимать опыт европейских стран в области охраны и мониторинга бурого медведя. Румыния является единственной европейской страной, где сохранилось большое количество бурых медведей. И там нередки случаи нападений хищников на человека.

– Медведь – один из биоиндикаторов лесной экосистемы. Поэтому его присутствие в наших краях, да еще и стремление к размножению говорит о том, что у нас с лесом и горами не все так плохо, – заключил Санжар Кантарбаев.