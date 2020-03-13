Как излечиться от новой «экономической болезни»

– Насколько, на Ваш взгляд, дея­тельность Нацсовета сис­темна, предметна и последовательна, есть ли там место популизму?

– В Казахстане начата реализация так называемого проекта Касым-Жомарта Токаева, основные компоненты которого сформулированы в предвыборной платформе, в Послании народу Казахстана 2019 года и в других выступлениях Главы государства. Безусловно, практическая реализация этого проекта базируется на определенных ресурсах, а именно – на консолидированной социальной поддержке Президента.

Важная составляющая – Нацио­нальный совет общественного доверия, новый консультативно-совещательный орган при Президенте Республики Казахстан. Целью совета является выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями общественности, политических партий, гражданского общества. Его деятельность отличается сис­темностью и последовательностью, нет никакого популизма.

Системность подтверждается наличием действующих 3 групп модернизации: политической, экономической и социально-правовой (культурной). Последовательность обеспечивается за счет утвержденных планов работ не только самого совета, но и работоспособных групп.

Отправной точкой является объявленный Президентом фундаментальный принцип: успешные экономические реформы невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны. По линии НСОД реализуется концепция «слышащего государства», поддерживается и укрепляется гражданское общест­во, оно активно вовлекается в процесс обсуждения наиболее актуальных общегосударственных задач с целью их решения.

На заседаниях совета рассмот­рен большой спектр вопросов, и они все были взяты на контроль по линии Администрации Президента.

Исходя из консолидированных решений подготовлен первый пакет реформ, который был представлен на втором заседании НСОД. Проходят процедуру согласования проекты законов о декриминализации клеветы, снижении количества членов для регистрации политических партий, введении института парламентской оппозиции, либерализации законодательства в отношении митингов. По каждой высказанной членами совета инициативе определены исполнители из числа ответственных структур, поставлены четкие сроки реализации.

Большая работа проведена в том числе по линии группы экономической модернизации НСОД. Ее членами выдвинуты около 100 серь­езных предложений и рекомендаций. Они прошли фильт­рацию и проработку в заинтересованном структурном подраз­делении Акорды. Хочу выразить слова благодарности заместителю руководителя Адми­нистрации Президента Тимуру Сулейменову за проведенную совместную работу.

– Глава государства регулярно принимает членов НСОД и выслу­шивает их позицию по тем или иным вопросам. Расскажите о Вашей недавней встрече с Президентом, что Вам удалось донести до Касым-Жомарта Токаева и какую обратную связь Вы получили?

– Исходя из протокола я планировал поднять 4–5 вопросов, однако Глава государства позволил мне озвучить все 10 имеющихся у меня вопросов, за что выражаю благодарность. Со своей стороны я отметил стратегическое видение развития страны Президентом, тонкий дипломатический подход, позитивный настрой.

Мне удалось поднять ряд актуальных вопросов укрепления национальной безопасности, экономического роста и повышения качества экономической политики, улучшения социальной и бюджетной политики, децент­рализации и диверсификации ряда государственных органов. В ходе встречи обсуждены воп­росы, касающиеся «экономических болезней» страны, которые имеют место в Казахстане, в их числе «венесуэльская болезнь». Ее суть в полной либо частичной национализации предприя­тий частного сектора (покупка акций). Юридическая природа «венесуэльской болезни» состоит в том, что после национализации сделка прекращается и приостанавливается.

Однако в Казахстане упомянутая болезнь получила свое продолжение, то есть национализированные предприятия повторно включены в перечень приватизируемых компаний. Удивление вызывает тот факт, что эти сделки были оформлены разными правовыми актами: национализация – решением совета директоров квазигосударственного сектора, приватизация – постановлением Правительства. При этом в ходе национализации государство потратило более внушительную сумму, нежели поступления от приватизации этих предприятий.

Поскольку мы пошли дальше, чем Венесуэла, то впервые в истории страны у Президента я презентовал новую «экономическую болезнь» Великой степи. Речь идет о «казахской экономической болезни».

– Какие, по-Вашему, меры необходимы для реализации ответственной экономической политики в Казахстане?

– Учитывая, что ежегодные темпы роста мировой экономики на уровне 3–4%, Казахстану крайне важно достичь темпов роста ВВП не менее 7,2% (чтобы удвоить

объем экономики за 10 лет). Как вы знаете, удвоение ВВП приводит к росту заработной платы, пенсий, стипендий и пособий в 2–3 раза.

Другими словами, недостаточный рост ВВП замедляет процесс вхождения Казахстана в число 30 развитых стран мира. На мой взгляд, главная причина в том, что Казахстан начиная с 2014 года продолжает оставаться в ловушке медленного роста. Поэтому стратегической задачей является ускоренный выход страны из этой ловушки.

Для этого необходимо разработать и реализовать более амбициозную и ответственную экономическую политику. Во-первых, сформированная за многие годы модель экономического развития страны требует коррекции. Действующая модель ориентирована на медленный рост ВВП и в значительной степени зависит от мировых цен на нефть и другие экспортно-сырьевые товары.

Во-вторых, ныне действующая государственная нагрузка на экономику республики продолжает сдерживать темпы экономического роста. Нам необходимо определить оптимальный уровень государственной нагрузки, позволяющий ускорить экономическое развитие страны.

В-третьих, в экономике образовались оси неравновесия, мешаю­щие эффективному развитию: нагрузка сектора торговли на обрабатывающую промышленность, нагрузка сектора социальных услуг на госбюджет, дисбаланс цен между экспортным и внутренне ориентированным секторами экономики. Наш институт предварительно проработал ряд мер, направленных на решение вопросов неравновесия.

В-четвертых, целесообразно внести изменения в проводимую «экспансионистскую» бюджетную политику с точки зрения достижения высоких темпов рос­та ВВП. Анализ базовых опций госбюджета свидетельствует, что ряд его макроэкономических составляющих не соответствует интересам обеспечения необходимого уровня экономического развития.

Кроме того, разрабатываемая Министерством национальной экономики РК, реализуемая Правительством и ежегодно утверж­даемая Парламентом страны бюджетная политика не отвечает на главный экономический вызов страны – «голландская болезнь». В период роста цен на нефть, чтобы достичь профицита бюджета, мы утвердили его дефицит в сумме 1,5% ВВП. Вмес­то сдерживания непроцентных расходов начали их наращивать, а вместо того чтобы сократить размеры трансферта из Нацфонда, мы их увеличили до 3,5 триллиона тенге.

В-пятых, сохраняется ряд нерешенных проблем в сфере верховенства права. Результаты исследования показывают, что между ВВП и верховенством права имеется статистическая связь. Уровень экономического развития государства находится в зависимости от уровня (индекса) верховенства права.

Если учесть, что на темпы рос­та ВВП влияют и другие факторы, то вклад верховенства права в достижение желаемых темпов роста ВВП может составить до 30%, остальные 70% – качество экономической политики Правительства.