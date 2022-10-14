Как изменилась Астана за 10 лет в фотографиях

10 лет в фотографиях

Астана меняется на глазах. Чаще всего – в лучшую сторону. И если взглянуть на фото, сделанные в самый разгар строительного бума, видно, как сильно изменилась столица. Это любопытно!

Несколько лет назад в Астане открылась выставка архивных фотографий фотокорра газеты «Целиноградская правда» Нурмухамата Имамова. Выставка поставила в тупик и даже разочаровала. Нет, фотографии – отличные. Но в большинстве снимков было решительно невозможно узнать родной город – так масштабно все изменилось.

Дореволюционный Акмолинск оставил после себя не более двух десятков фотографий. Большинст­во из них посвящено архитектурным достопримечательностям, которые практичес­ки без изменений дожили до конца ХХ века. Оттого и казалось, что старый город знаком и узнаваем. Имамов снимал город на стыке Акмолинска и Целинограда, фиксируя преобразования. Столица Целинного края подмяла саманные остатки уездного городка практически без остатка.

Забавно, но спустя 40 лет в агитационных фильмах о переносе столицы, снятых в лучших традициях советской школы, практически слово в слово говорилось о том, как новый город сменяет старый.

Сегодня, когда Астана вновь обрела свое имя, мы решили заглянуть в архивы, чтобы понять, как сильно изменился город за последнее десятилетие. В какой момент гигантская стройка стала любимым городом многих? Ведь любят не просто так. Да, порой это чувство необъяснимо. Но это не вопрос достатка, удивительной природы или административных перспектив. Город, который так долго упрекали в холодности и отсутствии души, стал вызывать теплые эмоции. Это не происходит за один день.

Давайте посмотрим на не такие уж старые архивные фото. Как и с фотографиями Имамова, в большинстве случаев невозможно понять, где сделан снимок. Изменились целые микрорайоны. Исчезли с карты города Слободка и Казачий копай – здесь стояли дома первых жителей города со времен Акмолинской крепости. На фотографиях отчетливо видно, как новостройки растут на фоне старых домов, сопротивляющихся сносу.

Практически ничего не осталось от «Жуковки». Временное жилье, появившееся во времена целинной эпопеи, построенное в буквальном смысле из всякой ерунды и палок, прожило гораз­до дольше, чем ему отводилось. В последние годы это было место с сомнительной репутацией, где в любое время суток можно было приобрести что-нибудь нелегально для расширения сознания. При этом все удобства – во дворе. Причем у каждой квартиры – свой дощатый «скворечник». Так что все пространство во дворе было занято туалетами.

Отдельная история – «полустройки». Это когда в кадр попадает еще недостроенное здание. Благодаря таким фото можно не только точно датировать снимок, но рассмотреть, как строились знаковые объекты, без которых сложно себе представить сегодняшнюю столицу. «Хан шатыр» без купола, с серебряными нитями, которые станут опорой будущему ТРЦ. Спортивные объекты – «Алау», велотрек, футбольный стадион. Еще недавно это были куски бетона в окружении дач. Новая мечеть, за которой видны картофельные пригородные поля, на которых вскоре появится социальное жилье.

Здесь же фотографии цент­рального рынка. Базар давно снесен, и на его месте вырос целый микрорайон. И уже точно ничто не напоминает о расположенном здесь целом мире, своеобразном, странном. Но этот мир был неотъем­лемой частью городской жизни долгие годы. Да, уже не встретишь бабушек, продающих с земли сигареты поштучно, нет на улицах таксофонов, совсем редко попадаются «жигули» на дорогах.

Здесь же фото новых микро­райо­нов. Практически неузнавае­мые коробки домов, многие из которых так и остались стройками или состарились задолго до того, как были завершены. Это странная история. В городе немало домов, построенных в середине прошлого века. И домов вполне приличных. И в то же время немало целых кварталов, по которым не скажешь, что им всего-то 10 лет – так плохо они уже выглядят.

Стараниями урбанистов удивительным образом преобразились Старая площадь, улицы Бараева и Мамбетова. Серые и холодные тогда и праздничные круглые сутки – сегодня. Появились пешеходные улицы, велодорожки, спортивные площадки там, где совсем недавно громыхали грузовики и лязгали гусеницами трактора.

Совсем мало понадобилось времени городу, чтобы преобразиться. Все меньше смешных вывесок и наивных декораций. Меньше пафоса – больше комфорта.

Меньше десяти лет прошло с момента создания этих снимков, а город не узнать. Получается, даже машина времени не нужна, чтобы заглянуть в прошлое Астаны. Все происходит на наших глазах. И главное изменение – это люди. Чем больше тех, кто искренне любит этот город, тем он краше.