Как изменилась программа "Болашак" за последнее время, рассказал Аймагамбетов

Общество
Айдана Демесинова
Фото предоставлено источником
О том, как изменилась программа "Болашак" за последнее время, рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на встрече с выпускниками программы, которая была организована по случаю 27-летия международной стипендии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.   

"В этом году вступили в силу достаточно серьезные изменения. Мы доработали практически все нормативно-правовые документы для того, чтобы повысить прозрачность присуждения стипендии и автоматизировать конкурсный отбор. В прошлом году такая задача была поставлена Главой государства. Касым-Жомарт Кемелевич уделяет особое внимание развитию и поддержке этой программы", – сказал глава МОН РК.

Так, по словам министра, проведена качественная трансформация программы "Болашак" и утверждены новые правила отбора претендентов на международную стипендию. Упразднены квотные категории, что обеспечило равные возможности для всех претендентов во время конкурсного отбора.

Сейчас основным требованием для участия в конкурсе является наличие приглашения от зарубежного вуза из списка рекомендованных министерством. Предварительная языковая подготовка (до 6 месяцев) на территории РК сохраняется только для претендентов из сельских населенных пунктов.

"За счет сохранения языковых курсов только для категории претендентов из сельской местности мы экономим ежегодно более 1,3 миллиарда тенге. Также мы уменьшили количество этапов с 6 до 3 и оцифровали процесс приема. Весь процесс отбора претендентов фиксируется на видео. Мы обеспечили полную прозрачность и дальше будем гибко реагировать на новые вызовы",– сказал Асхат Аймагамбетов.

По данным Министерства образования и науки, с начала реализации программы "Болашак" было присуждено 13 978 стипендий, из них с 2005 по 2020 год – 13 193 стипендии: 3379 – по программам бакалавриата, 7231 – по программам магистратуры, 35 – для обучения в аспирантуре, 87 – по клинической ординатуре, 347 – для обучения в докторантуре, 2114 – для прохождения стажировки.

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