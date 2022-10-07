Как изменились цены на жилье в сентябре в Казахстане

За год (сентябрь 2022 года к сентябрю 2021-го) в Казахстане цены на квартиры вторичного рынка повысились на 25,9%, первичного рынка – на 17,7%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Актобе – на 32,5%, Костанае – на 27%, Астане – на 26,6%, Усть-Каменогорске – на 25,3%, Кокшетау – на 20,3%, Актау – на 19,3%. Незначительное повышение цен на первичном рынке жилья отмечено в городах Павлодаре – на 0,9% и Талдыкоргане – на 1,8%.

На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали Кызылорда (45%), Актобе (44,3%), Усть-Каменогорск (40,4%), Талдыкорган (38,8%), Актау и Астана (по 38,4%). Наименьший рост цен на вторичном рынке жилья зафиксирован в Туркестане – на 12,2%, Атырау – на 13,3%.

Бюро национальной статистики ежемесячно мониторит цены на рыке жилья. Индексы цен формируются на основе данных выборочного наблюдения по областным центрам и городам Астане, Алматы, Шымкенту. Информация по продажам нового жилья собирается у строительных организаций, совершающих операции по продажам, при этом учитываются цены нового жилья с черновой и чистовой отделками.

По перепродаже квартир и аренде благоустроенного жилья учитываются данные из объявлений, размещаемых на интернет-ресурсах, в средствах массовой информации. При подсчете цен рассматриваются предложения по одно-, двух-, трехкомнатным квартирам.