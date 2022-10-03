Как изменился курс тенге в сентябре

По итогам сентября курс тенге изменился на 0,9% – до 476,53 тенге за доллар США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национального банка Казахстана.

«Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 98 млн долларов США до 91 млн долларов США. Общий объем торгов составил 2 млрд долларов США», – проинформировали в Нацбанке.

Валютный рынок по-прежнему находится под давлением внешних факторов, в том числе эскалации конфликтов на геополитической арене, снижения цен на энергоносители, а также глобального укрепления доллара США.

Продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 583,5 млн долларов США. Компании квазигосударственного сектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.

«Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за сентябрь составили 85,1 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда – 4,3% от общего объема торгов.

В сентябре Национальный банк не проводил валютные интервенции, а также операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении», – отметили в главном банке страны.

В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов.