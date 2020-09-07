Как изменился уровень экономической активности казахстанцев за год

Уровень экономической активности населения в РК снизился за год с 70,1% до 69,2%. Численность работников за год сократилась почти на 1%. При этом фонд заработной платы вырос на 11%, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Finprom.kz
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Фонд заработной платы за второй квартал 2020 года составил более 2,2 трлн тг – на 3,9% больше по сравнению с прошлым кварталом, и на 11,1% больше, чем за второй квартал 2019-го.
Более половины ФЗП приходится на образование (543,4 млрд тг), промышленность (496,8 млрд тг) и государственное управление и оборону, а также обязательное социальное обеспечение (213,3 млрд тг).
Самый заметный годовой рост объема ФЗП был отмечен в сферах образования (+35,5%), здравоохранения и социальных услуг (+28,3%) и госуправления (+19,7%).
Наибольшее сокращение объема ФЗП за год зафиксировано в сферах финансовой и страховой деятельности (-17,5%), операций с недвижимым имуществом (-10,6%), а также строительства (-8,4%).
Списочная численность работников за год сократилась на 0,6%, до чуть менее 3,8 млн человек.
Больше всего работников соответственно числится в тех же сферах, где наблюдаются самые большие объёмы ФЗП: в сегментах образования (1 млн человек), промышленности (640,4 тыс. человек), здравоохранения и социальных услуг (457,1 тыс. человек).
При этом по годовому росту лидируют сферы искусства, развлечений и отдыха, а также здравоохранения – по 2,6%. Самое заметное сокращение численности работников было зафиксировано в сфере строительства: на 8,7%, до 171,5 тыс. человек.
В целом в Казахстане проживает почти 9,2 млн экономически активного населения. Численность сократилась на 0,5% за год. Из них занятые – 8,7 млн человек, на 0,7% меньше, чем в прошлом году.
Уровень экономической активности* в РК сократился с 70,1% до 69,2%. При этом в городах показатель снизился с 69% до 68,7%, в селах – с 71,6% до 69,8%.
* Отношение численности экономически активного населения к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше.